Tour de France 2022 : ce que l'on sait sur la série documentaire de Netflix

Crédit : DAVID STOCKMAN / BELGA MAG / Belga via AFP

Après le succès de Drive to Survive consacrée aux coulisses de la Formule 1, Netflix est en train de tourner une série documentaire sur le Tour de France 2022 qui s'élancera de Copenhague, au Danemark, le 1er juillet.

Le tournage, qui a commencé en mars, se poursuivra jusqu'en juillet. Mais il faudra attendre le premier semestre 2023 pour que la série soit diffusée sur Netflix, a annoncé la plateforme de streaming jeudi 31 mars.

Elle sera "composée de huit épisodes de 45 minutes" et "lèvera le voile sur les coulisses de huit équipes emblématiques, depuis la préparation jusqu'à la ligne d'arrivée : AG2R Citroën Team, Alpecin-Fenix, BORA-hansgrohe, EF Education-EasyPost, Équipe cycliste Groupama-FDJ, Ineos Grenadiers, Team Jumbo-Visma et Team Quick-Step Alpha Vinyl", précise l'organisateur de la Grande boucle ASO.

Netflix mise sur le sport

La formation du double tenant du titre Tadej Pogacar (UAE-Emirates) manque à l'appel. Par ailleurs, quatre équipes françaises (Cofidis, Arkea-Samsic, B&B Hotels KTM et TotalEnergies) ne seront pas filmées, précise Le Huffington Post.

Le programme sera réalisé par les mêmes producteurs que Drive to Survive, la société Box to Box Films. France Télévisions, diffuseur et producteur TV du Tour de France, est partenaire de cette docu-série.

La plateforme continue de miser sur le sport pour étoffer son catalogue de contenus. Elle a annoncé en début d'année des projets similaires dans le tennis avec l'ATP et la WTA, ainsi qu'en golf avec le PGA Tour.