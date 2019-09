publié le 20/09/2019 à 15:53

Le temps qui passe n'est pas toujours quelque chose de facile à vivre. Et quand on est la reine d’Angleterre, soit la femme la plus célèbre et la plus photographiée du monde, passer le cap de la quarantaine peut-être un vrai défi. C'est ce passage, de belle jeune femme à "vieille peau" [comme elle se décrit elle-même dans la série NDLR ] que semble décrire ce premier extrait de la saison 3 de The Crown.

Pour illustrer le temps qui passe, Netflix a pris la décision de changer entièrement le cast de la série pour évoluer dans le temps et aborder une autre période de la vie d'Elizabeth II. Olivia Colman remplace Claire Foy dans le rôle de la monarque. Cette saison 3 explorera la paranoïa de la guerre froide, la conquête de l’espace et les bouleversements des années 1960 caractérisées par l’exubérance de la jet-set et l’émergence des crises en 1970.

Olivia Colman peut faire la démonstration dans ce court extrait de sa maîtrise parfaite de l'accent très précieux de la reine Elizabeth (elle n'en est pas à sa première souveraine puisqu'elle jouait la reine Anne dans La Favorite l'an passé). On peut aussi voir que la reine jeune et inexpérimentée a laissé la place à une femme de poigne, dotée d'une répartie tranchante. La troisième saison de The Crown sera disponible dès le 17 novembre 2019 sur Netflix.