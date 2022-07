Netflix : "Sandman", "Locke & Key", Mes premières fois"… Les nouveautés à voir en août

Après Stranger Things, les amoureux d'effets spéciaux, de mystères et pouvoir surnaturels vont être comblés sur Netflix. Deux séries fantastiques sont au programme de ce mois d'août. La première a déjà ses fans : Locke & Key qui revient avec ses clefs magiques et sa maison inquiétante pour une troisième saison. La seconde est une nouveauté particulièrement attendue : Sandman. L'adaptation du monde créé par Neil Gaiman avec Tom Sturridge, Gwendoline Christie ou Vivienne Acheampong dans les rôles principaux.

Celles et ceux, parmi les abonnés de la plateforme, qui ont envie d'un peu de légèreté se jetteront avec gourmandise sur la suite de la comédie romantique Mes premières fois avec Maitreyi Ramakrishnan (Devi) et Darren Barnet (Paxton). Les deux célibataires sont désormais en couple... et ce n'est pas gagné.

Côté cinéma, notons l'arrivée d'un film avec un chasseur de vampires (Day Shift), une comédie avec Kevin Hart et Mark Wahlberg (Me Time), un film d'action coréen avec Carter et un tsunami de Tom Cruise avec quatre films de la saga Mission: Impossible et le tout premier Top Gun pour les nostalgiques.

Les séries

Sandman

Date : 05/08

Après des années d'emprisonnement, le Seigneur des Rêves commence son périple à travers les mondes pour retrouver ce qu'on lui a volé et récupérer son pouvoir.

Locke & Key (saison 3)

Date : 10/08

Dans ce dernier chapitre palpitant, la famille Locke trouve encore plus de clés magiques et affronte une nouvelle menace démoniaque bien décidée à s'en emparer.

Mes premières fois (saison 3)

Date : 12/08

Après avoir enfin dit adieu à la vie de célibataire, Devi et ses copines découvrent que les relations de couple sont source d'introspection et ne manquent pas de remous.



Alma (The Girl in the Mirror)

Date : 19/08

Après avoir perdu la mémoire dans un étrange accident où presque tous ses camarades ont péri, Alma tente de comprendre ce qui s'est passé et de retrouver son identité.

Glow Up (saison 4)

Date : 19/08

Dix nouveaux candidats repoussent les limites de leur créativité au travers d'une série de défis, dans l'espoir de devenir le prochain grand nom du maquillage.

Selling The OC

Date : 24/08

Le groupe Oppenheim étend ses services au comté d'Orange où une toute nouvelle équipe d'agents immobiliers exhibe annonces somptueuses en front de mer et gros egos.

Mais aussi : Plan de carrière, Famille en jeu, Ludik, À fond les Maloof, Under Fire, Queer Eye : Brésil, Mo, Inoubliable Ollie, Chad and JT Go Deep, Kleo, Échos, Rien de Suspect, Sous la Braise, A Model Family, Indian Matchmaking, School Tales : La série, Iron Chef : Brésil, Opération rénovation, Twenty Five Twenty One, Café Minamdang, Forecasting Love and Weather, Bom Dia, Verônica, Tamara Falcó, marquise exquise .

Les films

Carter

Date : 05/08

Un homme se réveille amnésique. Dirigé par une voix mystérieuse provenant d'un dispositif implanté dans son oreille, il se lance dans une périlleuse mission de sauvetage.



Day Shift

Date : 12/08

À Los Angeles, un chasseur de vampires a une semaine afin de réunir l'argent nécessaire pour payer l'école et l'appareil dentaire de sa fille. Il va devoir se saigner…



Royalteen

Date : 17/08

Nouant une idylle improbable avec un prince héritier, une ado cherche à éviter que son passé à scandale et un gros secret n'éclatent au grand jour.



Me Time : Enfin Seul ?

Date : 26/08

Pendant l'absence de sa famille, un père au foyer profite de ses premiers jours en solo depuis des années pour retrouver ses amis… très fêtards.



Fullmetal Alchemist : La vengeance de Scar

Date : 20/08

Dans ce sequel du premier long-métrage, les frères Elric doivent affronter leur plus redoutable adversaire : un tueur en série au front balafré d'une grande cicatrice.



Mais aussi : Buba, La Faute au Karma ? (Don’t Blame Karma!), Wedding Season,

Darlings, Le Destin des Tortues Ninja : Le film, La Vie en Plus Grand (Reclaim), Les Chants du Cœur (Heartsong), 13 : La Comédie Musicale, Une Vie ou l'Autre (Look Both Ways), 365 Jours : L'Année d'Après (The Next 365 Days), That's Amor, Amour entre adultes (Loving Adults), Seoul Vibe, Sous sa Coupe (Under Her Control), I Came By...

Documentaires

Chaos d'anthologie : Woodstock 99 (Clusterf**k: Woodstock '99)

Date : 03/08

En 1969, Woodstock était un festival de musique et de paix. Comment l'édition 1999 a-t-elle pu sombrer aussi rapidement et aussi facilement dans le chaos et la violence ?



J’ai Tué Mon Père (I Just Killed My Dad)

Date : 09/08

Anthony Templet a abattu son père et ne s'en est jamais caché. Mais les raisons de son geste sont complexes, et leurs implications dépassent de loin le cercle familial.



Mais aussi : Les Braqueurs du siècle, Question d'Équilibre : Le Skate Selon Leo Baker de genre, L'Envers du Sport, Notre Langue aux Chats, McAfee : Des Virus aux Démons, Jamais la même Histoire, I AM A KILLER, América : Un club face à lui-même...

Animés

Gambling School : Twin

Date : 04/08

Déterminée à gravir les échelons de la société, Mary Saotome investit tout ce qu'elle possède dans l'activité la plus prisée de son lycée élitiste : les jeux d'argent.



DOTA: Dragon's Blood

Date : 11/08

L'heure est venue pour les vaillants guerriers de vaincre un ennemi invincible. Un sacrifice ultime peut-il rétablir la paix durablement dans tous les mondes possibles ?



Mais aussi : Tekken: Bloodline, Les Aventures de Rilakkuma au parc d'attractions (Rilakkuma's Theme Park Adventure)...

