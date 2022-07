"The Gray Man" : ce qu'il faut savoir sur le film le plus cher produit par Netflix avec Ryan Gosling

Ryan Gosling dans le rôle de Six dans le film "The Gray Man"

Après quatre ans d'absence sur les écrans, Ryan Gosling fait son retour. L'acteur américain est au casting de The Gray Man, réalisé par les frères Anthony et Joe Russo. Ce long-métrage, le plus cher jamais produit par Netflix, est disponible depuis ce vendredi matin sur la plateforme. Un budget de 200 millions de dollars a été confié aux Russo pour la réalisation de ce film. Avant The Gray Man, c'est Red Notice, avec Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds, qui détenait ce record.

Outre Ryan Gosling, oscarisé pour son rôle dans La La Land, The Gray Man offre un joli casting avec les présences notables de Chris Evans, ex-Captain America, ou de Ana de Armas, vue notamment dans Blade Runner 2049 en compagnie de Ryan Gosling. Les fans de la série La Chronique des Bridgerton auront le plaisir de retrouver Regé Jean-Page.

De l'action et de l'humour

Dans The Gray Man, adapté du roman du même nom, un agent de la CIA appelé Sierra Six, personnage incarné par Ryan Gosling, est pris en chasse par un ancien collègue, campé par Chris Evans, qui remet la moustache au gout du jour. Une course-poursuite à travers les quatre coins du Globe se lance entre les deux hommes où les scènes spectaculaires s'enchaînent comme l'humour.

The Gray Man met notamment la France à l'honneur. Plusieurs scènes du film se déroulent au Château de Chantilly dans l'Oise. "Je me suis juste senti bien sur ce projet parce que je bougeais, j'apprenais des chorégraphies, je faisais quelque chose de physique" a déclaré un Ryan Gosling ravi lorsqu'il évoque son rôle dans le film. Tellement ravi qu'une suite de The Gray Man pourrait voir le jour. Netflix a choisi de mettre Ryan Gosling a l'honneur durant ce mois de juillet. Le film Drive avec l'acteur américain est disponible depuis le début de l'été sur la plateforme.

