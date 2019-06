Connaissez-vous la bande à Bébel ?

publié le 12/06/2019 à 13:00

Pourquoi fallait-il éviter de faire jouer dans une même pièce deux amis de la bande du conservatoire ? Comment ont-ils dépoussiéré ce conservatoire ? Qui fait partie de la bande à Bébel ? Quels étaient leurs blagues favorites ?

L'une des raisons majeures du succès de Jean-Paul Belmondo – outre son talent – réside dans son humour et son sens de l'amitié.

Dès le Conservatoire, il intègre un groupe fidèle composé de Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle, Claude Rich, Bruno Cremer… Ces joyeux drilles seront bientôt rejoints par Claude Brasseur, Guy Bedos, Philippe de Broca, etc.

Ensemble ils élèvent l'humour au rang de grand art, avec leur désinvolture et leurs plaisanteries potaches.

Notre invité le journaliste cinéma Philippe Durant nous racontera l'histoire de cette amitié entre ces acteurs les plus connus du cinéma français.





La bande à Bébel

à lire : La bande à Bébel publié aux éditions de l'Archipel.