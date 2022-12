Netflix : "Emily in Paris", "Alice in Borderland", "The Witcher"... Les séries à voir en décembre

L'année 2022 touche bientôt à sa fin. Comme à chaque début de mois, Netflix a dévoilé son programme pour le mois de décembre. Séries, films ou encore documentaires, la plateforme ne laisse personne dans un coin. Ces nouveaux programmes vont vous permettre d'aborder les fêtes de fin d'année de la meilleure des manières.

Plusieurs événements sont d'ailleurs très attendus par les abonnés de la plateforme. Les fans de la série Emily in Paris pourront enfin visionner la saison 3. Alice in Borderland est aussi de retour pour une saison 2. Les célèbres contes Pinocchio et Matilda seront aussi à l'honneur ce mois-ci.

Le deuxième film de la saga À couteaux tirés sera aussi visionnable par les abonnés de la plateforme. Le tandem Kev Adams - Camille Lellouche est à l'affiche de la comédie Happy Nous Year. Les fans de 7e art vont sûrement apprécier l'ajout du cultissime Le Parrain ou de l'intégrale de la saga Stuart Little.

Les séries

Emily in Paris

Date : 21/12

Nouvelle coiffure pour Lily Collins. La jeune Américaine, exilée dans la capitale française, est de retour pour une 3e saison. Un an après son arrivée à Paris, Emily se trouve dans un moment charnière de son existence et doit prendre des décisions importantes pour son avenir. À

Alice in Borderland

Date : 22/12

La série, inspirée d'un manga du même nom, avait plu aux abonnés de la plateforme. Arisu fait donc son retour à l'écran pour une 2e saison. Et une question obsède les fans du programme : va-t-il réussir à revenir dans le monde réel ?

The Witcher : L'héritage du Sang

Date : 25/12

Que faire le 25 décembre ? Les abonnés Netflix ont désormais la réponse. La célèbre série The Witcher a le droit a un spin-off. L'histoire se déroule plus de 1.000 ans avant le programme original. Attention, on parle plutôt d'une mini-série puisqu'il n'y aura que 4 épisodes à se mettre sous la dent.

Toujours là pour toi

Date : 02/12

Un peu d'amitié en cette fin d'année. Mais rien ne va plus entre Tully et Kate qui se connaissent depuis 30 ans. Netflix diffuse seulement la 1re partie de cette saison 2, une 2e salve d'épisodes sortira en 2023. Avec Katherine Heigl, Sarah Chalke.

Mais aussi : Sonic Prime, The Recruit, My Unhortodox Life (saison 2), Séduction haute tension (saison 4), Archer (saison 13), Paradise Police (partie 4), La reine du Sud (saison 3), La Plus Belle Fleur, Je déteste Noël, Tous les goûts sont permis, Elles brillent, En traître, Dragon Age : Absolution.

Les films