L'acteur Clarence Gilyard Jr. ("Walker Texas Ranger", "Piège de cristal") est mort

Chuck Norris et Clarence Gilyard Jr dasn "Walker Texas Ranger"

Il était le pirate informatique Theo dans le célèbre film Piège de cristal avec Bruce Willis ou encore "Trivette", le loyal ami de Chuck Norris dans la série Walker Texas Ranger. Le comédien américain Clarence Gilyard Jr. est mort, a annoncé la presse américaine. L'acteur, âgé de 66 ans, est décédé le 28 novembre 2022 a précisé le magazine Variety sans pour autant avancer plus de détails sur les circonstances de cette disparition. C'est un communiqué de l'Université du Nevada où le comédien était professeur de théâtre et de cinéma qui a confirmé cette information.

"Le professeur Gilyard était un phare et un pilier pour son entourage. Dès qu'on lui demandait comment il allait, il répondait sans cesse qu'il se sentait 'béni'. Mais nous étions vraiment ceux qui étaient bénis d'être ses collègues et ses étudiants durant toutes ces années. Nous vous aimons et vous allez nous manquer, professeur G." a ajouté le doyen de la faculté de cinéma Heather Addison.



Parmi ses rôles marquants, il fut "Sundown" dans le film Top Gun, le détective privé Conrad McMasters dans 85 épisodes de la série Matlock ou encore l'officier Benjamin Webster dans une vingtaine d'épisodes de CHiP'S dans les années 80. Son rôle le plus marquant et le plus long fut celui du Ranger James Trivette, personnage qu'il a incarné pendant 196 épisodes.

