Une petite page se tourne, après 19 saisons, Ellen Pompeo a décidé de quitter la série Grey's Anatomy. L'actrice a annoncé son départ dans un post sur son compte Instagram. "Je suis éternellement reconnaissante et honorée par l'amour et le soutien que vous avez tous témoignés à moi, Meredith Grey, et la série pendant 19 saisons !", écrit l'actrice de 58 ans.

Ellen Pompeo incarnait le personnage de Meredith Grey depuis 2005. Elle était à ce titre l'une des actrices de télévision les mieux payées au monde. Ce départ n'a rien d'une surprise, l'actrice ayant exprimé son souhait de partir il y a un an. "Je m'efforce de convaincre toute l'équipe de tournage qu'il faut que cela se termine", avait expliqué Ellen Pompeo, à nos confrères américains d'Insider.

Aujourd'hui, l'avenir de la série aux 19 saisons et plus de 400 épisodes, pose question. L'hypothèse d'un arrêt avait déjà été évoquée en 2020, la production laissant entendre que l'épisode final de la saison 17 pouvait être "une fin de série". Pour autant aujourd'hui, les histoires du Dr. Grey ne sont pas encore à l'heure des adieux.

