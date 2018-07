publié le 19/07/2018 à 17:13

Omar Sy sera Arsène Lupin pour Netflix. C'est via un faux casting sur Twitter qu'ils ont annoncé la nouvelle jeudi 19 juillet. Dans un tweet, la plateforme a proposé à l'acteur de joueur le rôle principal d'une nouvelle série basée sur les aventures du gentleman cambrioleur. Au départ faussement intrigué, Omar Sy a finalement accepté de jouer Arsène Lupin, à grand renfort d'émojis.



Cette nouvelle série française de Netflix, produite par Gaumont, sera accessible aux abonnés de la plateforme en 2020, précise un communiqué du géant américain. "Je suis enchanté à l'idée de jouer ce personnage charismatique qu'est Arsène Lupin dans cette adaptation moderne et inattendue", a déclaré Omar Sy, cité dans le communiqué.

Une opération de com' bien huilée entre Netflix et Omar Sy pour annoncer cette nouvelle série centrée sur le personnage créé par Maurice Leblanc en 1874 et dont la dernière version remonte à 2004 avec Romain Duris sous les traits d'Arsène Lupin.

Traduction : salut, ça te dirait de jouer Arsène Lupin dans une série Netflix ? — Netflix FR & BE (@NetflixFR) 19 juillet 2018

¿¿ — Netflix FR & BE (@NetflixFR) 19 juillet 2018