Facebook, Tinder, Netflix…Les grands gagnants de la décennie sur le mobile

Avec plus de 2,2 milliards d'utilisateurs, Facebook est le plus grand réseau social de la planète

publié le 17/12/2019 à 16:03

Facebook, Netflix, Tinder, TikTok…Les années 2010 ont vu exploser les usages mobiles et ont consacré avec eux un certain nombre d’applications en véritables empires d’Internet. Le grand gagnant de la décennie écoulée est sans contestation possible Facebook. Le groupe de Mark Zuckerberg détient avec le réseau social à proprement parler, les messageries Messenger et WhatsApp et le service de partage d’images Instagram, les quatre applications les plus téléchargées durant les dix dernières années sur Android et iOS, selon le classement publié ce mardi 17 décembre par le spécialiste de la mesure de l’audience des applications mobiles App Annie.

Facebook a pourtant bien failli rater la révolution du smartphone. Concentré sur le développement de sa plateforme pour les ordinateurs de bureau, il n’a réellement amorcé son virage sur le mobile qu’au début de l’année 2012 à l’approche de son entrée en bourse. Avec plus de 2,4 milliards d’utilisateurs mensuel réguliers (contre 500 millions en 2011) et une capitalisation boursière de plus de 500 milliards de dollars, ce mouvement a largement porté ses fruits aujourd’hui. Et si l’audience de Facebook montre quelques signes de faiblesse, ces difficultés sont atténuées par le dynamisme d’Instagram et WhatsApp dont le rachat se révèle chaque année un peu plus judicieux.

La seule application du top 5 qui n’appartient pas à Facebook est Snapchat, qui a refusé une offre de rachat du géant américain en 2013 et s’efforce depuis de résister aux assauts de son concurrent qui a copié la plupart de ses fonctionnalités dans ses propres applications. L'application au petit fantôme jaune fait mieux que résister en France où elle se classe dans le top 3 des applications les plus téléchargées de la décennie derrière Messenger et Facebook mais devant WhatsApp et Instagram.

Les applications les plus téléchargées dans le monde lors de la dernière décennie Crédit : App Annie

Le phénomène TikTok

Le classement met aussi en évidence l’envolée des Gafa asiatiques lors de la décennie écoulée. Longtemps méconnus en dehors de la Chine, les géants du numérique chinois commencent à concurrencer les groupes technologiques américains sur leurs propres territoires.

C’est le cas de TikTok, le réseau social de partage de vidéos à mi-chemin entre le karaoké et les filtres Instagram, qui a été téléchargé à plus de 1,5 milliard de reprises depuis sa création en 2016 et se hisse en trois ans à peine au septième rang des applications les plus téléchargées lors des dix dernières années. TikTok est aussi la troisième application mobile la plus téléchargée dans le monde en 2019, en dehors des jeux vidéo, derrière WhatsApp et Messenger et devant Instagram.

Netflix et Tinder sont les plus lucratives

Si Facebook trône au sommet des applications les plus téléchargées, ses services ne sont pas les plus lucratifs, malgré tous les efforts consentis par l’entreprise pour les monétiser. Ces dix dernières années, ce sont les applications de Netflix et Tinder qui ont généré le plus de dépenses de la part de leurs utilisateurs, selon les données de App Annie, qui n’indiquent cependant pas les montants déboursés.

Les applications les plus lucratives des dix dernières années Crédit : App Annie

Selon les chiffres de Sensor Tower, Netflix aurait engrangé un chiffre d’affaires de 853 millions de dollars l’an dernier sur le seul App Store. Seule application de rencontre présente dans ces classements, Tinder a fait fructifier ses près de 5 millions d'abonnements premium offrant aux utilisateurs a possibilité de mieux mettre en avant leurs profils. Les deux applications sont toujours les plus rentables en 2019.



Les applications de rencontre ont également connu un succès encore plus marqué en France lors de la dernière décennie. Avec Adopte un Mec, Tinder, Badoo, Lovoo, Meetic et Happn, elles sont pas moins de six dans le top 10 des applications les plus lucratives des dix dernières années, un classement dominé par Deezer.

Les applications les plus lucratives en France des dix dernières années Crédit : App Annie

"Subway Surfers", jeu le plus téléchargé

Enfin, du côté des jeux mobiles, le grand gagnant de la décennie est le titre Subway Surfers, qui profite notamment de sa forte popularité en Inde (15% des téléchargements) pour dominer Clash of Clans et Candy Crush Saga. Le titre Free Fire domine les douze derniers mois juste devant PUBG Mobile et Subway Surfers.

Top 10 des jeux les plus téléchargés sur mobile lors de la dernière décennie Crédit : App Annie