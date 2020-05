Netflix : une suite de "Tiger King", le documentaire phénomène, en préparation

publié le 12/05/2020 à 20:48

Sa coupe mulet, ses fauves dans son jardin... Depuis la diffusion du documentaire Au Royaume des Fauves, Joe Exotic, surnommé Tiger King, est sous le feu des projecteur.

Et comme l'annonce le très bien renseigné The Hollywood Reporter, le documentaire qui passionne le grand public depuis sa sortie en mars dernier, aura droit à sa suite. Cependant, il n'y sera pas question de la vie de Joe Exotic, mais du duo de magiciens et dompteurs Siegfried et Roy. Plus encore, THR a été approché par le docteur James Liu, qui a travaillé sur la production du Royaume des Fauves, pour avoir le contact de Chris Lawrence.



Chris Lawrence a bénéficié d'une attention médiatique en mars 2019 dans une interview pour The Hollywood Reporter, où il racontait sa lutte de 15 ans contre le syndrome post-traumatique dont il souffrait après l'attaque du tigre blanc qui a laissé Roy Horn grièvement blessé en 2003. Ce dernier est décédé du Covid-19 le 8 mai 2020, comme le rapporte le New York Times.

Cette suite du Royaume des Fauves serait réalisé par Eric Goode. Cinéaste et défenseur de la cause animale, il a co-réalisé les épisodes consacrés à Joe Exotic et confiait à Vanity Fair US : "Mon but est et a toujours été le même : sensibiliser le public et sauver les espèces". Il faudra encore patienter avant d'en savoir davantage sur ce prochain épisode du Royaume des Fauves.