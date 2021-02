publié le 18/02/2021 à 17:36

Depuis les deux confinements et le couvre-feu à 18h dans toute la métropole, vous passez peut-être plus de soirées devant un film ou une série. Mais très souvent revient cette même question : que regarder sur Netflix ? Vous avez peut-être déjà terminé la première partie de Lupin avec Omar Sy, ou encore Les Chroniques de Bridgerton. Sans parler de la série Emily in Paris que vous avez peut-être déjà vue plusieurs fois. Après avoir fait le tour des nouveautés et autres recommandations, vous êtes peut-être à la recherche d'un genre spécifique. Et c'est là que les codes interviennent.

En effet, il existe sur Netflix toute une liste de sous-catégories qui vont vous permettre de visionner plusieurs milliers d'heures de séries, films et autres documentaires selon vos goûts et vos envies du moment.

Et l'utilisation de ces codes est simple : dans votre navigateur, accédez à Netflix, identifiez-vous et tapez : http://www.netflix.com/browse/genre/LECODE. Il vous suffit de changer les derniers chiffres de l'url. Par exemple : http://www.netflix.com/browse/genre/77232 vous donnera accès aux films d'action asiatiques.

Les codes des sous-catégories Netflix

Action & Adventure (1365)

Films d'action asiatiques (77232)

Les classiques de l'action et de l'aventure (46576)

Films d'action comiques (43040)

Films d'action à suspense (43048)

Aventure (7442)

Films de super-héros (10118)

Westerns (7700)

Espionnage (10702)

Films policiers (9584)

Films d'action étrangers (11828)

Arts martiaux (8985)

Films d'action militaires (2125)

Animé (7424)

Adulte (11881)

Action (2653)

Comédies (9302)

Drames (452)

Films d'animation japonaise (3063)

Science-fiction (2729)

Horreur (10695)

Fantasy (11146)

Séries (6721

Classic Movies (31574)

Comédies (31694)

Drames (29809)

SF et Fantasy (47147)

Thrillers (46588)

Film Noir (7687)

Films de guerre (48744)

Épopées (52858)

Films étrangers (32473)

Muet (53310)

Westerns (47465)

Comédies (6548)

Comédies noires (869)

Comédies étrangères (4426)

Comédies de fin de soirée (1402)

Documentaires parodiques (26)

Comédies politiques (2700)

Comédies farfelues (9702)

Comédies sportives (5286)

Stand-up (11559)

Comédies pour ados (3519)

Satires (4922)

Comédies romantiques (5475)

Comédies burlesques (10256)

Jeunesse et films familiaux (783)

0 à 2 ans (6796)

2 à 4 ans (6218)

5 à 7 ans (5455)

8 à 10 ans (561)

11 à 12 ans (6962)

Programmes éducatifs (10659)

Disney (67673)

Adaptations de la littérature jeunesse (10056)

Films familiaux (51056)

Dessins animés (11177)

Programmes jeunesse (27346)

Programmes jeunesse musicaux (52843)

Contes animaliers (5507

Documentaires (6839)

Biographie (3652)

Crimes (9875)

Étranger (5161)

Historiques (5349)

Militaires (4006)

Sports (180)

Musiques & Concerts (90361)

Voyage et aventure (1159)

Politique (7018)

Religions (10005)

Science & Nature (2595)

Société (3675)

Films cultes (7627)

Série B (8195)

Films déjantés (1252)

Films d'horreur cultes (10944)

SF et Fantasy culte (4734)

Comédies (9434)

Drames (5763)

Biographies (3179)

Classiques (29809)

Drames judiciaires (528582748)

Drames policiers (6889)

Adaptations (4961)

Tirés d'une histoire vraie (3653)

Lacrymal (6384)

Etranger (2150)

Sports (7243)

LGBT (500)

Indépendent (384)

Adolescence (9299)

Militaire (11)

Historiques (12123)

Politique (6616)

Romantique (1255)

Showbiz(5012)

Sociaux (3947)

Horreur (8711)

Série B (8195)

Créatures (6895)

Cultes (10944)

Les profondeurs (45028)

Étranger (8654)

Comédie (89585)

Monstre (947)

Tueurs en séries (8646)

Surnaturel (42023)

Ados (52147)

Vampire (75804)

Loups-garous (75930)

Zombies (75405)

Histoires sataniques (6998)

SF & Fantasy (1492)

Action (1568)

Alien (3327)

Classique (47147)

Cultes (4734)

Fantasy (9744)

Aventures SF (6926)

Drames SF (3916)

Horreur SF (1694)

Thrillers SF (11014)

Étranger (6485)

Thrillers (8933)

Action (43048)

Classiques (46588)

Policiers (10499)

Étranger (10306)

Independants (3269)

Gangster (31851)

Thrillers psychologiques (5505)

Thrillers politiques (10504)

Mystères (9994)

SF (11014)

Espionnage (9147)

Surnaturel(11140)

Séries télé (83)

Britanniques (52117)

Classiques (46553)

Policiers (26146)

Cultes (74652)

Gastronomie et Voyage (72436)

Jeunesse (27346)

Coréen (67879)

Mini-séries (4814)

Militaire (25804)

Sciences (52780)

Aventures (10673)

Comédies(10375)

Documentaires (10105)

Drames (11714)

Horreur (83059)

SF et Fantasy (1372)

Téléréalité (9833)

Ados (60951)

LGBTQ+ (5977)

Comédies (7120)

Drames (500)

Films romantiques (3329)

Étranger (8243)

Documentaires (4720)

Séries (65263)