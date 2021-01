"Lupin" : que nous réserve la série Netflix avec Omar Sy ?

publié le 08/01/2021 à 10:04

Omar Sy n'a pas fini d'étonner son public. Ce vendredi 8 janvier, il débarque sur Netflix dans Lupin, adaptation moderne des aventures du gentleman cambrioleur créé par Maurice Leblanc en 1905. Une série maligne, rythmée et surprenante de 10 épisodes avec de gros moyens cinématographiques dignes d'Hollywood.

"Ayant grandi en France, c'est difficile de ne pas savoir qui est Arsène Lupin, l'iconographie, le haut-de-forme, le monocle, la cape (...). Plus tard, c'est venu par le Japon et c'est avec les mangas que j'ai baigné là-dedans. Moi, le détail d'Arsène Lupin ça m'est venu par le Japon", explique Omar Sy au micro de RTL.

Alors dans Lupin, Omar Sy n'est pas le célèbre héros de la littérature, mais Assane Diop, voleur professionnel, vivant à notre époque. Son destin a basculé il y a 25 ans, lorsque son père est accusé à tort d'un vol d'un collier et emprisonné. Assane Diop jure de se venger et pour ce faire, il va s'inspirer des méthodes et des textes d'Arsène Lupin. Toujours sans violence, il réussit des coups hallucinants. Dans la bande-annonce de la série, on apprend qu'il cherche à dérober une pièce inestimable exposée au Louvre.