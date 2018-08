VIDÉO - Janet Jackson signe l’envoûtant "Made For Now" après 3 ans d'absence

Janet Jackson x Daddy Yankee - Made For Now [Official Video]

publié le 17/08/2018 à 17:30

C'est le retour musical de cet été. Janet Jackson revient après trois années d'absence [son dernier projet musical datait de 2015, ndlr] avec un titre inédit, baptisé Mad For Now, produit par Harmony Samuels (Ariana Grande, Jennifer Lopez et Mary J. Blige). Une chanson très rythmée qu'elle interprète avec la star du reggaeton, Daddy Yankee, largement connu grâce au tube Despacito.



Devenue maman en janvier 2017, la sœur du roi de la pop réapparaît plus en forme que jamais. Ce premier single est accompagné d'un clip vidéo très coloré, tourné dans les rues de New York, à Brooklyn, où de nombreux danseurs venus du Ghana et du Nigéria accompagnent l'artiste aux 5 Grammy Awards.

Un retour musical, qui passe aussi par un retour sur scène. L'interprète de Got Til It's Gone a ainsi présenté sa tournée, State Of The World Tour, dans de nombreux festivals américains, dont l'Essence Music Festival, situé à La Nouvelle-Orléans.