"Les Feux de l'amour" : Jerry Douglas (John Abbott) est décédé à 88 ans

Jerry Douglas qui a incarné le patriarche John Abbott dans Les Feux de l'amour pendant plus de 30 ans est décédé le 9 novembre dernier. L'acteur avait 88 ans et est décédé "des suites d'une brève maladie", rapporte la chaîne américaine CBS qui diffuse la série culte aux

États-Unis.

Jerry Douglas avait rejoint l'univers des Feux de l'amour en 1982 en incarnant le gérant de la société de cosmétiques, Jabot Cosmetics. À ses débuts, John Abbott est père célibataire de Jack, Ashley et Traci qui l'aide du mieux possible à grandir. Plus tard, il se marie à Jill Foster avec qui il a un fils Bill. Il a aussi eu plusieurs épisodes de retrouvailles amoureuses avec son ex-femme Dina Mergeron, rappelle The Hollywood Reporter. John Abbott décède en 2006, mais fait des apparitions dans le show jusqu'en 2016 sous la forme d'un fantôme qui conseille ses enfants.

"Notre show était chanceux d'avoir un acteur de son calibre (...) il l'a présenté au public l'iconique famille Abbott. Sa participation aux Feux de l'amour en tant que patriarche de la famille Abbott se ressent toujours. Il nous manquera grandement", a écrit dans un communiqué de presse Anthony Morina, le producteur exécutif de la série.

Jerry Douglas était aussi connu pour ses rôles dans Cold Case, Melrose Place, S.W.A.T, entre autres, et Arrested Development. Au cinéma, l'acteur était au casting de JFK d'Oliver Stone, The Godson de Bob Hoge, une parodie du Parrain, Avalanche de Corey Allen et Maman très chère de Frank Perry.