Coronavirus : le feuilleton "Les feux de l'amour" suspendu aux États-Unis

publié le 27/04/2020 à 16:43

Symbole d'un monde qui tourne au ralenti, la chaîne américaine CBS a décidé de suspendre la diffusion des épisodes inédits du feuilleton Les feux de l'amour, à l'antenne depuis 47 ans et qui n'avait jamais connu une telle perturbation. En cause, l'arrêt du tournage de la série depuis le 14 mars pour raison de pandémie de Covid-19, ce qui a réduit considérablement les stocks d'épisodes de The Young and The Restless (en VO).

Mais les fans de la série aux États-Unis ne seront pas en reste, indique le Huffpost, CBS ayant décidé de diffuser des classiques des milliers d'épisodes des Feux de l'amour qu'elle a en archives, ainsi qu'un documentaire sur les coulisses du soap. Des commentaires des acteurs, tous confinés en ce moment, seront aussi proposés.

TV Mag précise qu'en France, TF1 diffuse les épisodes avec quelque trois années de retard, ce qui laisse de la marge avant d'en arriver à un arrêt éventuelle de la diffusion d'épisodes inédits.