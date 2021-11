"Les Éternels" : que signifient les 2 scènes post-générique pour la suite de Marvel

Attention spoilers ! Vous ne pourrez pas dire que nous ne vous avons pas prévenu. Si vous comptez voir le prochain film Marvel Les Éternels sachez qu'il faudra attendre que le très long générique se termine pour voir pas une mais deux scènes post-génériques. Ces séquences bonus sont tout particulièrement intéressantes parce qu'elles introduisent des personnages voire des arcs narratifs entiers dans le Marvel Cinematic Universe (MCU).

Cette fin du film Les Éternels nous donne trois informations importantes. La première, en une ligne : Les Éternels seront de retour. Si un film Les Éternels 2 pourrait voir le jour c'est surtout la garantie de revoir les personnages dans de futures aventures, par exemple avec les Gardiens de la Galaxie, les Avengers ou encore Thor qui est mentionné dans le film de Chloé Zhao. Le succès pour l'heure mitigé de ce premier film sur cette équipe de 10 super-héros pourrait retenir le bras des Studios Marvel s'ils avaient l'intention de faire un deuxième film exclusivement sur Kingo, Sersi, Thena, Druig et Sprite (dont l'actrice a le "droit" de vieillir, ce qui va arranger les affaires de la production). Nous verrons bien.

Passons à la première scène post-générique et l'arrivée "surprise" de... Harry Styles dans le MCU. L'ex-chanteur des One Direction n'est pas qu'un artiste musical. Harry Styles fait ses débuts en tant qu'acteur dans le film de Christopher Nolan, Dunkerque où il joue un soldat. Il a été annoncé à l'affiche du film d'Olivia Wilde, Don't Worry, Darling. Désormais il sera, surtout, Éros, le frère de Thanos. Un Éternel lui aussi mais de la lune Titan.

Éros (ou Starfox, son nom de scène) est donc le frère du géant violet qui a fait la gloire de la dernière Phase du MCU. Il possède tous les attributs propres aux Éternels dont l'immortalité. Il peut guérir de toute blessure, dispose d'une force surhumaine, contrôle de la gravité pour voler à grande vitesse et peut générer un champ de force lui permettant de survivre sous l'eau ou dans le vide glacial de l'espace. Comme le dieu dont il est la source d'inspiration il peut séduire les gens qui l'entourent avec une aura de persuasion. Un pouvoir qui marche sur tout le monde sauf Thanos dans les comics. Les studios Marvel devraient bien s'amuser avec cette compétence pour les scènes humoristiques qui font le seul de ces blockbusters.

Excalibur et Anneau unique

Deuxième scène post-générique. Le personnage de Kit Harington n'est pas juste un humain comme les autres amoureux de l'Éternelle Sersi. Il est Dane Whitman, alias le Chevalier noir (Black Knight en anglais). Tout au long du film, il y a plusieurs références faites à l'histoire familiale compliquée de Dane. L'ultime scène post-générique nous montre le personnage campé par la star de Game of Thrones ouvrir un coffre et trouver à l'intérieur une épée maudite qu'il n'avait pas l'air de vouloir récupérer.

Manifestement choqué par l'apparition d'Arishem dans le ciel et de l'enlèvement de sa dulcinée, Dane Whitman va recourir aux anciens pouvoirs de sa lignée pour tenter de la sauver. Cela ouvre un tout nouvel univers des comics Marvel que les Studios Marvel n'avaient pas encore exploité : les légendes arthuriennes. Les scénaristes de Marvel se sont en effet amusés à repenser et tordre le mythe de la Table ronde. Dans Les Éternels, certains auront remarqué que nos nouveaux héros s'amusent avec Excalibur, une autre référence à cet univers.

Dane Whitman n'a pas de super-pouvoirs, il est un humain lambda. Il n'a que de bonnes connaissances scientifiques. En revanche il tire son pouvoir de l'Épée d'ébène, un artefact très ancien et maudit. La lame est incassable et peut presque tout transpercer (sauf quelques métaux magiques ou extra-terrestres). Comme un iPhone perdu, Dane peut localiser par la pensée la localisation de son épée à tout moment s'il est séparée d'elle. si l'épée est puissante elle est aussi maudite : elle oblige son utilisateur à faire le mal. Un poids que Dane Whitman essaye de contrecarrer puisqu'il est un héros et pas un méchant. Il faut un peu penser à l'Anneau unique du Seigneur des Anneaux qui rend fou son Porteur au fur et à mesure. Ce n'est d'ailleurs pas la seule référence à l'œuvre de Tolkien concernant ce personnage puisque, dans les comics, il dispose de plusieurs montures baptisées Aragorn ou Valinor, des références directes à la fameuse trilogie de fantasy.