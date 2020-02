publié le 07/02/2020 à 10:00

Michel Hazanavicius et Omar Sy seront dans Le Prince Oublié, en salles le 12 février 2020. Étant entendu qu'un film c'est avant tout l'histoire d'un réalisateur qui désire un acteur pour incarner ce qu'il a imaginé : à quand remonte le coup de foudre professionnel réciproque entre Michel Hazanavicius et Omar Sy ?

"On se connaît un peu depuis longtemps et on a eu une histoire parallèle, l'année d'Intouchables était aussi l'année de The Artist (...) Cela crée une espèce de fraternité", démarre le réalisateur. "On était vraiment contents les uns pour les autres", poursuit Omar Sy.

Le Prince Oublié de Michel Hazanavicius se situe dans deux univers : un monde réel où un papa raconte chaque soir à Sofia, sa fille, des histoires pour l'endormir, histoire dont un valeureux Prince est le héros. Et puis il y a le monde imaginaire où le Prince, qui ressemble fortement au papa, est une sorte d'acteur qui attend l'histoire du jour pour la jouer et sauver une princesse qui ressemble fortement à Sofia. Sauf que le temps passe et qu'un jour, la petite fille devient une presque ado. Les histoires, ça devient un peu moins son truc.

> Le Prince Oublié - Bande-annonce officielle HD

Et c'est là où les choses basculent. Dans le monde réel, un beau gosse a fait chavirer le cœur de Sofia et dans ses rêves à elle, c'est lui désormais le Prince. Oui mais, dans le monde imaginaire, l'autre Prince ne sert plus à rien, il ne joue plus, on va l'oublier... Ce film est un merveilleux conte familial : les gamins vont y trouver des effets spéciaux, des gags et des vraies scènes de comédie. Les adultes, eux, y retrouveront la nostalgie de l'enfance, l'angoisse du temps qui passe trop vite et aussi une belle réflexion sur la manière dont parfois on met au rebut les choses ou les gens qui n'ont apparemment plus d'utilité.

Plusieurs genres de cinéma dans un film

Il y a dans cette double histoire l'envie d'aborder plusieurs genres de cinéma : la comédie, la comédie romantique avec le personnage de Bérénice Bejo, qui joue une pétillante voisine de palier, mais aussi le fantastique ou la chronique familiale. Bref, c'est ce qu'on appelle un film ambitieux.

Dans le fameux monde imaginaire où évolue le Prince, on croise des créatures assez dingues comme la pieuvre en fourrure, le bonhomme aquarium, un éléphant bleu. "La première scène de tournage [sur fond vert] ce n'est pas simple. On doit trouver ses marques (...) On est complètement dépendant du réalisateur (...) Il faut arriver à être totalement à fond comme un môme de six ans", résume Omar Sy. "Sa première semaine sur fond vert était été sa première semaine avec un collant moulant", renchérit le réalisateur en rigolant.

Le prochain film de Michel Hazanavicius est un dessin animé : La plus précieuse des marchandises, adapté du conte de Jean-Claude Grumberg, l'histoire d'une bûcheronne polonaise qui, pendant la Second Guerre mondiale, va recueillir un enfant jeté d'un train par son père déporté, en route vers Auschwitz. Quant à Omar Sy, on le découvrira le 19 février prochain dans L'appel de la forêt avec Harrison Ford, adapté du roman de Jack London, puis dans Police, l'excellent nouveau film d'Anne Fontaine avec Virginie Efira et Grégory Gadebois. Il tourne aussi en ce moment pour Netflix une version contemporaine d'Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur imaginé par Maurice Leblanc en 1905, avec notamment Nicole Garcia et Ludivine Sagnier.