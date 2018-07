"We Too", la tribune de Michel Hazanavicius et Raphaël Glucksmann pour l'égalité

publié le 29/01/2018 à 12:45

"Nous aussi, nous voulons l'égalité", c'est le cri du cœur de Raphaël Glucksmann, directeur de la rédaction du Nouveau Magazine Littéraire, et Michel Hazanavicius, réalisateur de The Artist et OSS 117.



Dans cette tribune publiée dans le magazine littéraire ce lundi 29 janvier, les deux auteurs reviennent sur le mouvement #MeToo et #BalanceTonPorc qu'ils voient d'un œil bénéfique. "Notre réaction fut d’abord de nous taire et de lire, d’écouter ce que [les femmes] avaient à nous dire d’elles-mêmes, du monde et de nous", écrivent Raphaël Glucksmann et Michel Hazanavicius.

"Depuis la nuit des temps, nos mots d’hommes structurent le débat et il nous a semblé évident, essentiel d’assister au déploiement de ces discours et de ces récits féminins", ajoutent-ils avant de prendre part au débat et de rebondir sur la tribune des 100 femmes qui défendaient une "liberté d'importuné".

Un combat commun

Raphaël Glucksmann et Michel Hazanavicius ne veulent pas de ces "libertés si elles s’inscrivent dans des situations et des structures de domination", expliquent-ils avant d'ajouter que ce "mouvement d'émancipation" les "réjouit".



En effet, et comme le rappellent les deux auteurs de ce texte : "Il ne s’agit pas d’une révolte des femmes contre les hommes mais d’un combat commun contre les injustices faites aux femmes".