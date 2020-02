publié le 31/01/2020 à 07:33

C'est un grand mois pour les abonnés Netflix qui vont avoir le plaisir de découvrir de grands chefs-d'oeuvre du cinéma sur leurs écrans. Tout d'abord il y a éventuellement du mois avec l'arrivée du catalogue des studios Ghibli sur la plateforme de streaming. Un incroyable coup de filet lorsque l'on sait que le studio du maître de l'animation Hayao Miyazaki était particulièrement réticent à céder son catalogue aux plateformes du genre.

Autre belle arrivée chez Netflix : Moonlight. Oscar du Meilleur film face au rouleau compresseur La La Land, le film va pouvoir enchanter celles et ceux qui ont raté sa sortie au cinéma.

Pour les films et les séries "made in Netflix", le groupe parie toujours sur le fantastique avec le mystérieux projet Locke & Key, la suite d'Outlander et son couple mythique, les cinq premières saisons de la série qui sent bon les mythes nordiques Vikings ou encore l'intriguant film original Horse Girl.

Films, séries, documentaires... Si vous avez envie de refaire votre bibliothèque de films et séries en 2020, peut-être que ces nouveaux programmes pourront vous plaire.

Les séries

Locke & Key - saison 1 (7 février) : de mystérieuses clefs dissimulées dans un manoir viennent bousculer la vie d'un groupe de jeunes héros, frères et sœurs. Adaptée des BD de l'écrivain américain Joe Hill et du dessinateur chilien Gabriel Rodríguez, Locke & Key est une série fantastique qui n'hésite pas à mélanger maison hantée, l'esprit de Narnia et une sacrée dose d'effets spéciaux pour plaire aux adolescents et aux fans du genre. Mystère et frissons garantis.

Vikings - saison 1 à 5 (1er février) : les mythes et légendes nordiques vous attirent ? Vous voulez connaître l'histoire de ces pillards scandinaves qui semaient la terreur dans le nord de l'Europe alors que la chrétienté s'installait lentement mais sûrement sur le continent ? Alors Vikings est là pour vous. Personnages charismatiques et batailles épiques vous attendent.

Narcos: Mexico - saison 2 (13 février) : Oubliez Pablo Escobar et découvrez l'ascension spectaculaire du cartel de Guadalajara qui a régné sur le Mexique dans les années 80.

Les Demoiselles du téléphone - saison finale (14 février) : Lidia, Carlota et Marga sont de retour pour l'ultime saison de Las Chicas del Cable. La saison sera décomposée en 2 parties de 5 épisodes et nos héroïnes essayeront de faire progresser la cause des femmes dans une Espagne en pleine guerre civile.

Outlander - saison 5 (17 février) : la cinquième saison des aventures de notre héroïne-voyageuse-temporelle comptera 12 épisodes. Cette nouvelle saison se basera, comme d'habitude, sur l’un des livres de la saga de Diana Gabaldon Le Chardon et le Tartan.

Mais aussi : Better Call Saul - saison 5 (24 février), Queen Sono (28 février), Taj Mahal 1989, I Am Not Okay With This (26 février), Altered Carbon (saison 2, 27 février), Formula 1 : pilotes de leurs destins (saison 2, 28 février), Vermin (1er février), Crisis Jung (1er février).

Les films

Horse Girl (7 février) : gentille, timide, serviable, Sarah est une amie fidèle très appréciée de son entourage. Fondue d'art, de chevaux et de surnaturel, Sarah se retrouve frappée par les mêmes phénomènes étranges que sa grand-mère. Elle se réveille au milieu de la nuit sans se souvenir des événements qui viennent de se passer, ses rêves lui paraissent bien trop réelle et elle pense entendre le futur... Un mystère entre folie et paranormal.



À tous les garçons : P.S. je t'aime toujours (12 février) : Juste au moment où Lara Jean et Peter s'engagent dans une relation sérieuse, le destinataire d'anciennes lettres d'amour entre en scène. La suite de la comédie romantique À Tous Les Garçons.



Moonlight (1er février) : Oscar du meilleur film (malgré une annonce sur scène erronée qui annonçait La La Land) le film de Barry Jenkins est un petit bijou. Il raconte le parcours d'un jeune afro-américain doit accepter et faire accepter aux autres son homosexualité dans un milieu et une communauté pas toujours tolérants. Le film le suit de l'enfance à l'âge adulte. Une vraie réussite très pudique et subtile et visuellement spectaculaire.



7 films des studios Ghibli : Mon Voisin Totoro, Le Château dans le Ciel, Porco Rosso, Kiki la Petite Sorcière, Je peux entendre l'Océan, Souvenirs goutte à goutte, Les Contes de Terremer. Netflix met à la disposition de ses abonnés tous les films du célèbre studio japonais. La première livraison est pour février 2020 en attendant les prochains mois.



Mais aussi : The Coldest Game (8 février), Le mariage de grand-mère (5 février), La Trinchera infinita (28 février), Pokémon: Mewtwo contre-attaque Evolution (27 février), Team Kaylie (Partie 3, 3 février), L'aventure interactive de capitaine Superslip (11 février), L'univers infini d'Ashley Garcia (17 février), Dragons : les gardiens du ciel (7 février)



Du côté des documentaires : The Pharmacist (5 février) s'intéressera à la crise des opioïdes aux États-Unis, Qui a tué Malcolm X ? (7 février) suivra la quête d'un activiste pour trouver la vérité, Le chemin vers Roma (11 février) vous plongera dans le film d'Alfonso Cuarón et Babies (21 février).