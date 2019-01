Omar Sy dans A La Bonne Heure !

publié le 22/01/2019 à 13:03

C'est un véritable retour aux sources pour Omar Sy ! L'acteur de 41 ans est à l'affiche d'un nouveau film intitulé Yao, en salles demain. Dans cette comédie dramatique réalisée par Philippe Godeau (Le Dernier pour la route et 11.6 avec François Cluzet), l'acteur de Intouchables foule la terre de ses ancêtres : le Sénégal. Celui qui est l'une des personnalités préférées des Français donne notamment la réplique à Lionel Louis Basse, un jeune comédien originaire du pays. "Je suis très sensible à la voix des acteurs et j’étais amoureux de la sienne. Sa voix vous embarque immédiatement ailleurs. Il est de Saint-Louis au Sénégal", révèle le réalisateur. Avec Yao, Omar Sy nous fait découvrir une nouvelle facette de sa personnalité. Plus habitué à des rôles comiques, le comédien livre ici une performance toute en retenue dans un film haut en couleurs et riche en émotions.



"Yao" de Philippe Godeau, avec Omar Sy

L'histoire : Depuis son village au nord du Sénégal, Yao (Lionel Louis Basse) est un jeune garçon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer son héros : Seydou Tall (Omar Sy), un célèbre acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre, ce dernier se rend dans son pays d’origine pour la première fois. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao organise sa fugue et brave 387 kilomètres en solitaire jusqu’à la capitale. Touché par cet enfant, l’acteur décide de fuir ses obligations et de le raccompagner chez lui. Mais sur les routes poussiéreuses et incertaines du Sénégal, Seydou comprend qu’en roulant vers le village de l’enfant, il roule aussi vers ses racines.

> "YAO" - Bande-annonce

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marie-Odile Mergnac, Eric Dussart et Patrice Carmouze.