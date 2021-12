Sarah Bernhardt : comment l'actrice charismatique a triomphé à l'international

Alors que Sarah Bernhardt continue de triompher sur scène, elle invente le métier d’influenceuse. Les grandes marques se bousculent pour la faire poser avec leurs poudres, leurs parfums, leurs savons. Sarah Bernhardt devient la reine de la réclame et ça rapporte gros, comme l'explique Lorànt Deutsch dans Entrez dans l'Histoire.

Après la mort de sa petite sœur Régina, Sarah Bernhardt fait un burn-out. En 1880, elle claque à nouveau la porte de la Comédie Française. Sarah se retire de plus en plus souvent dans sa maison de Belle-île. Si elle a toujours ses fans inconditionnels, une part du public la boude. Elle est en perte de vitesse, mais elle ne va pas se laisser faire. Si Paris lui tourne le dos, elle deviendra la première star internationale !

Sarah Bernhardt monte alors sa propre troupe et lance une tournée intitulée : La Promenade triomphale. La voilà qui arpente les 5 continents... Il faut bien comprendre qu’elle est tellement connue que tout le monde la veut. Elle commence par un petit tour de chauffe à Londres avec Phèdre. Le public délire littéralement quand elle apparaît sur scène. Elle renouvelle l’exploit en Belgique, puis au Danemark.

Une arrivée triomphale aux États-Unis

En 1880, ce sont les États-Unis qui lui font les yeux doux. Voilà Sarah qui traverse l’Atlantique vers le Nouveau Monde. Pour Mademoiselle Bernhardt, il faut que la traversée soit exceptionnelle : elle croise donc la veuve du président Lincoln, puis le bateau, pris dans une tempête de neige, manque de faire naufrage. Quand elle arrive à New York, Sarah est accueillie par La Marseillaise.

Sarah triomphe sans surprise lors des 27 représentations qu’elle y donne. Elle fait affréter tout un train Pullman pour faire le tour des États-Unis et aller jouer dans les villes les plus reculées de l’Ouest. Alors que Sarah monte sur scène et commence à déclamer, le public se met à la siffler et à tirer en l’air. Outrée, la star quitte la scène. Son producteur la rattrape et lui explique qu’aux États-Unis, quand le public est content, il siffle et il tire, comme au saloon. Vous pouvez aller voir l’album de Lucky Luke intitulé Sarah Bernhardt, cela rend bien l’ambiance.

Après sept mois de voyage, Sarah Bernhardt, plus célèbre et plus riche que jamais, rentre en France. La recette de la tournée s’élève à plus de 2,6 millions de francs, et d’autres tournées suivront pendant les décennies à venir. À 65 ans, elle interprète Jeanne D’Arc et quand l’un des acteurs campant un juge lors de son procès lui demande son âge, elle répond avec conviction : "17 ans !" Que croyez-vous qu’il se passe dans la salle ? Le public se lève et l’applaudit. Sarah Bernhardt est La Divine, elle peut tout se permettre.