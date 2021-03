publié le 03/03/2021 à 10:00

Nous vous proposons d’écouter la voix de Marguerite Duras… L’auteure de L’Amant, d’Un barrage contre le Pacifique nous quittait il y a 25 ans jour pour jour, et un autre de ses romans, Le Vice-Consul, avait inspiré son film India Song, sorti en 1975.

La chanson titre du film était interprétée par Jeanne Moreau et c’est précisément avec sa grande amie Jeanne Moreau que Marguerite Duras avait enregistré cette année-là, en 75, un duo sur une des musiques du film India Song. Ce duo, qui ne figurait pas sur la bande originale du film, n’est pas chanté. Il s’agit de leurs deux voix mêlées le temps d’un dialogue sur un texte écrit par Marguerite Duras.

Les mots décrivent le décor et l’ambiance du film : la mousson, l’Inde coloniale, Calcutta centrale, et le désir qui n’est jamais loin chez Duras… C’est un document, et c’est notre pépite du jour : Marguerite Duras et Jeanne Moreau réunies, le temps d’une Rumba des îles…

Un titre de slam avant l’heure, un moment d’effusion créatrice. On était en 1975, le titre bénéficie de la très belle musique du compositeur Carlos D’Alessio… Marguerite Duras n’avait pas d’argent pour faire son India Song, et elle avait choisi ce musicien franco-argentin parce qu’il avait accepté de travailler gratuitement pour elle…