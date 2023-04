ÉDITO - Concert de Bilal Hassani annulé : la colère d’Alba Ventura

Il représentait la France à l’Eurovision en 2019 et est l’un des porte-drapeaux de la cause LGBTQ. Bilal Hassani devait se produire à Metz mercredi soir dans le cadre de sa tournée. Sauf que des groupes de catholiques, d’identitaires et d’extrême-droite ont appelé à manifester sur les réseaux sociaux et ont tout fait pour dissuader le chanteur de tenir ce concert. Le motif : le tour de chant devait se tenir dans l’ancienne abbaye Saint-Pierre-aux-Nonnains, qui n’est plus une abbaye depuis cinq siècles. Auparavant base militaire, elle est depuis les années 1970 un espace culturel qui a déjà accueilli un festival de hip-hop et où Christophe Willem s’est produit il y a quelques années.



Nous n’avons pas progressé en termes d’obscurantisme et d’intolérance Alba Ventura

Les catholiques radicaux ont qualifié le concert de Bilal Hassani "d’appel à la profanation". Ces petits soldats de l’extrême droite, qui dès qu’on ne leur ressemble pas et qu’on ne pense pas comme eux, vous menacent et censurent. Cette histoire fait penser au film La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese, qui avait provoqué un énorme scandale. Il y avait même eu des bombes devant les cinémas, des blessés. C’était il y a 35 ans, en 1988. Nous n’avons décidément pas progressé en termes d’obscurantisme et d’intolérance.



