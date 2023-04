INVITÉ RTL - Florent Pagny confirme son retour sur scène : "Mon histoire n'est pas finie"

"J'ai hâte de me prouver que je suis capable de le faire", a confié Florent Pagny au micro de RTL, mercredi 5 avril, qui a confirmé qu'il serait de retour sur scène en juin 2023. Atteint d'un cancer du poumon, le chanteur a rassuré : "Mon histoire n'est pas finie [...] Je refais dans peu de temps de la chimio".

"Ce qui compte, c'est de garder une bonne énergie. Si tout ça, c'est un peu éloigné, mai j'assure, juin je suis dedans et juillet j'envoie et je me prouve que ça marche", a confié l'artiste qui se prépare à remonter sur scène.

Pour lui, retrouver la scène ne serait pas une revanche, mais plutôt un défi. "Ça m'a rappelé ma jeunesse, j'ai un combat, j'ai un challenge, il faut batailler", a détaillé Florent Pagny. Cela arrive alors que sa carrière était bien installée : "C'est quand même particulier, ça me laisse à réfléchir", a-t-il assuré. "Ça m'a redonné cette espèce d'énergie que j'ai toujours aimé avoir", a conclu le chanteur.

