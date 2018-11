"La vérité sur l'affaire Harry Quebert" : Patrick Dempsey a "trouvé ça formidable"

publié le 20/11/2018 à 10:00

C'est la série télé à ne pas manquer pour cette fin d'année 2018 en France. La chaîne TF1 diffuse mercredi 21 novembre, à partir de 21 heures le feuilleton "La vérité sur l'affaire Harry Quebert", une adaptation du roman best-seller de Joël Dicker publié en 2012 et porté à l'écran par Jean-Jacques Annaud.



"La proposition de Jean-Jacques Annaud était la meilleure et la plus convaincante. Jean-Jacques avait cette passion. Quand on en a parlé c'était immédiat, il a suffit de quelques minutes.(...) Jean-Jacques a fait une série qu'il faut voir comme un film", a déclaré Joël Dicker.

Patrick Dempsey (vu dans la série Grey's Anatomy) fait partie du casting de cette fiction de TF1. Au total, 10 épisodes résument les 670 pages du roman de Joël Dicker, dont l'action débute à New York au printemps 2008. Les quatre premiers épisodes se dévorent avec gourmandise. L'histoire est prenante dès le départ, avec une atmosphère qui n'est pas sans rappeler une autre série, Twin Peaks, pour cette façon de nous emmener vers l’inconnu et pour l’image travaillée (c’est très pictural) avec des tons gris. L'histoire du roman est totalement respectée : celle de Marcus Goldman, un jeune écrivain à succès, incapable d’écrire un nouveau roman que lui réclame avec menace de procès son éditeur et dont la vie va basculer.



> La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, avec Patrick Dempsey - Mercredi 21 Novembre sur TF1

"Lorsque j'ai lu le script, ça m'a attiré tout de suite.(...) Je n'avais pas lu le bouquin, je l'ai lu dans l'avion et j'ai trouvé ça formidable.(...) On s'est rencontrés à Paris et ça a été le coup de foudre toute de suite", a confié Patrick Dempsey au micro de RTL.



Joël Dicker a joué dans la série mais en tant que figurant, façon Stephen King qui fait toujours une apparition dans les adaptations de ses romans. "C'est vraiment un caméo [une apparition discrète, ndlr] au fond à droite".



La vérité sur l'affaire Harry Quebert est à suivre à partir de mercredi soir sur TF1. La série est très réussie, il sera dommage de passer à côté.