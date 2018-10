publié le 27/10/2018 à 14:21

Jean-Jacques Annaud était l'invité du Journal Inattendu samedi 27 octobre. Le réalisateur venait présenter Une vie pour le cinéma, un livre où il retrace ses 40 ans de carrière, jalonnée de nombreux succès comme La Guerre du Feu, L'Ours, ou encore Sept ans au Tibet.



Sur RTL, a livré de nombreux secrets de tournage et plusieurs anecdotes. Il est notamment revenu sur l'acteur qu'il a choisi pour interpréter le rôle principal du Nom de la Rose, sorti en 1986 : Guillaume de Baskerville C'est finalement Sean Connery qu'il retient, dont le nom à cette époque est associé à James Bond, auquel il a prêté ses traits à sept reprises.



"Il s'est imposé, j'ai envie de dire, par défaut parce que je voulais un type de 60 ans, merveilleusement talentueux et complètement inconnu. J'ai parcouru le monde entier à la recherche de cette perle rare. Pendant ce temps-là, l'agent de Sean m'appelait tous les quinze jours et je lui disais : 'non, il s'appelle Guillaume de Baskerville, c'est déjà une référence à Sherlock Holmes, si je rajoute James Bond par dessus, c'est trop'", raconte Jean-Jacques Annaud.

Il lit le scénario avec la voix que j'entends dans mon oreille depuis deux ans. Jean-Jacques Annaud à propos de Sean Connery Partager la citation





Et un jour, alors que le réalisateur se trouve dans son bureau de Munich, on frappe à sa porte. C'est Sean Connery. "Là, je suis évidemment stupéfait. Il est magnifique, il a le scénario sous le bras. Il s'assoit face à moi et me dit : 'Listen boy' (écoute petit). Il commence à lire le scénario sur lequel je travaille depuis deux ans et il le lit avec la voix que j'entends dans mon oreille depuis deux ans. J'ai la chair de poule", se souvient-il encore.

"C'est une aventure qui a été merveilleuse parce que Sean a été fantastique et il demeure jusqu'à aujourd'hui quelqu'un que j'aime et respecte infiniment'.



Une vie pour le cinéma, ed.Grasset, en librairies le 31 octobre 2018.

Jean-Jacques Annaud et Vincent Parizot, lors du "Journal Inattendu" le 27 octobre Crédit : Pascal Choizit / RTL