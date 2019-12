Peut - on philosopher avec Disney ?

publié le 24/12/2019 à 13:00

Du Roi Lion au Livre de la Jungle, de la Petite Sirène à la Reine des Neiges, les grands dessins animés, leurs personnages et leurs chansons éclairent les concepts philosophiques les plus puissants.

C’est Noël et la magie de Disney est plus forte que jamais avec ces histoires qui se passent de génération en génération… Avec notre invité Marianne Chaillan, on vous dit pourquoi vous les aimez tant…. Par ce qu’il y a de la philo dedans…



La Reine des neiges par exemple, le premier film a été le 5e plus gros succès de l’Histoire du cinéma… que raconte le film ? Quelle est la particularité de cette histoire, la princesse ne finit pas avec le prince ?

On décrypte les Disney à la lumière de la philo avec notre invitée Marianne Chaillan, écrivain et professeur de philosophie.

à lire : Ils vécurent philosophes et firent beaucoup d’heureux publié chez Equateurs Parallèles

