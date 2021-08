"La Casa de Papel" (Netflix), saison 5 : ce que l'on sait déjà de l'ultime saison

Toutes les bonnes choses ont une fin. La série phénomène La Casa de Papel dévoilera sa dernière saison à partir de la rentrée 2021. Netflix a dévoilé la bande-annonce du Volume 1 de cette saison 5, que les fans découvriront à partir du 3 septembre prochain. 5 épisodes composeront ce Volume 1.

Dans ce trailer frénétique et sanglant, l'équipe du Professeur (Álvaro Morte) se trouve depuis plus de 100 heures dans la Banque d'Espagne. Lisbonne (Itziar Ituño) est sauvée. Mais ce dernier casse semble être le plus difficile pour nos héros et héroïnes après la disparition d'un des leurs, l'enlèvement du Professeur par Sierra (Najwa Nimri) et l'arrivée imminente de l'armée dirigée par le Colonel Tamayo (Fernando Cayo). Rien ne va et tout semble perdu. Mais, on a du mal à croire que le cerveau de cette opération manque d'un plan B, voire C, pour sauver une nouvelle fois son équipe.

"Vont-ils unir leurs forces pour lutter face à l’adversité … une toute dernière fois ? Après tout, ils sont La Résistance", peut-on lire dans le synopsis officiel. Une lueur d'espoir pour Tokyo (Úrsula Corberó), Rio (Miguel Herrán), Denver (Jaime Lorente) et leurs compagnons ? Il faudra patienter jusqu'au 3 septembre pour le découvrir. Quant au Volume 2 et ses 5 épisodes, ils seront diffusés à partir du 3 décembre sur Netflix.

"Nous avons donc utilisé tous les outils à notre disposition pour créer la sensation d’une fin de saison dès le 1er Volume. Nous sommes partis sur un style très agressif, en mettant le gang dans une situation critique. Dans le 2ème Volume, nous nous attachons davantage à l’état émotionnel des personnages. C’est un parcours à travers leurs états d’âme qui nous lie directement à leur départ", a expliqué le réalisateur Álex Pina dans le communiqué de Netflix.