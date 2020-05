"La Casa de Papel" : le créateur évoque une saison 5 pour la série Netflix

publié le 15/05/2020 à 09:58

C'est une bonne nouvelle pour les fans de La Casa de Papel. Après le succès de la saison 4, disponible depuis le 3 avril sur Netflix, la suite pourrait bien voir le jour. C'est en tout cas ce qu'explique à demi-mot Álex Pina, le créateur du show au média américain Deadline.

Cette saison ou partie 4 a d'ailleurs été visionnée par 65 millions de foyers en 30 jours, comme le précise Deadline. "C'est un miracle", selon Álex Pina qui prouve que les scénaristes étrangers sont égaux en succès aux scénaristes Américains. La saison 5 de La Casa de Papel "approche", mais Álex Pina ne peut pas confirmer l'information, tout comme l'arrivée d'autres séries qu'il produit, car sinon "Netflix mettrait une bombe dans ma maison", comme il le confie.



"Je pense pas que cela [le succès de La Casa de Papel] aurait été possible sans une plate-forme de streaming globale. Cela a changé la télévision de pouvoir traverser des continents et de réaliser des séries qui sont très locales, mais avec des thèmes pour un public le plus large possible", poursuit-il.