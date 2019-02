L'acteur suisse Bruno Ganz est décédé à 77 ans

et AFP

publié le 16/02/2019 à 13:11

L'acteur suisse Bruno Ganz est mort dans la nuit de vendredi à samedi 16 février, à Zurich. Il s'est éteint à l'âge de 77 ans, victime d'un cancer a indiqué son agente Patricia Baumbauer, confirmant une annonce du quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung.



On lui devait notamment un rôle dans le film Les Ailes du désir, réalisé par Wim Wenders en 1987, ou encore dans La Chute en 2004. L'acteur y incarne Adolf Hitler durant les derniers instants de sa vie. Considéré comme "un pont entre la France et l'Allemagne", Bruno Ganz avait été fait chevalier de la Légion d'honneur française en 2007.

Reconnu comme l'un des plus grands acteurs germanophones, le Suisse a été dirigé par les plus grands réalisateurs du monde. Passé par Francis Ford Coppola en 2007, Bruno Ganz a plus récemment joué dans le film Cartel de Ridley Scott ou encore Radegund, réalisé par Terrence Malick.