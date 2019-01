Dick Miller, acteur des "Gremlins" et "Terminator", est décédé

publié le 31/01/2019 à 12:15

Avec 60 ans de carrière et plus de 175 films, Dick Miller était un vétéran d'Hollywood. L'acteur est décédé à 90 ans, le mercredi 30 janvier, rapporte le média américain The Hollywood Reporter.



"Son sens de l'humour et son regard unique sur la vie, lui ont valu de nombreux amis et des fans dans le monde entier", a expliqué sa famille dans un communiqué. Dick Miller a commencé sa carrière en 1952 dans Apache Woman en 1955.

Quatre ans plus tard, il crève l'écran dans Un baquet de sang de Roger Corman, avec qui il travaillera sur plus d'une dizaine de films pendant sa carrière. Mais c'est surtout pour son interprétation de Murray Futterman dans la saga Gremlins qu'il crève l'écran.

Dick Miller a travaillé avec les grands noms du cinéma : James Cameron (Terminator), Martin Scorsese (New York, New York), Jonathan Kaplan (Night Call Nurses), Robert Zemeckis (I Wanna Hold Your Hand) ou encore Joe Dante (The Howling).

Outre sa carrière sur grand écran, Dick Miller compte plus de 2.000 apparitions à la télévision avec des rôles dans Star Trek: The Next Generation, Miami Vice et Police Squad! Il a aussi doublé la voix de Chuckie Sol, parrain de la pègre de Gotham City dans la série animée Batman, The Animated Serie.