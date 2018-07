Jamel Debbouze confie avoir "récemment décliné un poste de secrétaire d’État"

publié le 29/07/2018 à 14:42

Jamel Debbouze dans un ministère, voilà qui aurait bien pu se produire ! Alors que l'humoriste a fait son grand retour sur scène avec son nouveau one-man show Maintenant ou Jamel, il s'est livré dans le Journal du Dimanche à des confessions surprenantes sur une possible carrière politique qui s'offrait à lui.



En effet, le comédien a confié avoir "récemment décliné un poste de secrétaire d’État". L'humoriste a toutefois refusé d'en dire plus sur l'intitulé du poste ou les circonstances de cette offre. "Si je vous en dis plus, on ne retiendra que ça", a déclaré Jamel Debbouze qui estime que ce n'est pas son rôle et ironise en précisant qu'il "fait le boulot des ministères de la Culture, de la Jeunesse et du Travail" avec son Jamel Comedy Club.

En octobre dernier déjà, Jamel Debbouze avait précisé avoir "refusé sans hésiter" un poste à l'Élysée. "Ce n’est évidemment pas mon métier, je m’y ennuierais à mourir, c’est là où je serais le moins efficace, le plus figé et le plus critiqué", avait-il alors expliqué.

L'homme entretient pourtant depuis longtemps des relations privilégiées avec les politiques. En 2006, il avait poussé Ségolène Royal à déclarer sa candidature sur le Grand Journal et soutenait Martine Aubry aux primaires socialistes de 2011. On l'a déjà vu rire dans les tribunes du Parc des Princes avec Nicolas Sarkozy. En avril 2015, il affirmait au Figaro être "fidèle à François Hollande". Aujourd'hui, il ne cache pas également aujourd'hui son admiration envers Emmanuel Macron, qui a "relancé quelque chose dans le pays" selon lui.