publié le 15/04/2018 à 14:00

À 26 ans et déjà presque 10 ans de carrière, Kev Adams est l’un des humoristes et comédiens les plus jeunes et les plus populaires de sa génération. Ayant d'abord fait ses armes sur les planches des cafés théâtres, il attire aujourd'hui des millions de spectateurs au cinéma. Et justement, le 18 avril prochain, l'artiste sera à l'affiche du film Love Addict de Franck Bellocq. Kev Adams avait déjà collaboré avec le réalisateur sur la série qui l'a aidé à se faire connaître : Soda. Le comédien donne notamment la réplique à Mélanie Bernier et le chanteur Marc Lavoine.



Le film raconte l'histoire de Gabriel, joué par Kev Adams. C'est est un "love addict", un amoureux compulsif des femmes. Un sourire, un regard, un parfum… Il craque. Mais à force de dérapages de plus en plus acrobatiques entre sa vie sociale et sa vie professionnelle, Gabriel est totalement grillé. Bien décidé à changer (ou du moins à essayer), il recourt aux services d’une agence de "Minder", sorte de coach personnel 2.0. C’est Marie-Zoé, interprété par Mélanie Bernier, aux méthodes plutôt atypiques, qui va prendre en main le cas de Gabriel pour une thérapie de choc. Découvrez la bande-annonce du film...

"Love Addict" de Frank Bellocq, avec Kev Adams et Mélanie Bernier

> "Love Addict" - Bande-annonce

Bon weekend à l'écoute de la télé... sur RTL !