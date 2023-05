"Jeanne du Barry" : Maïwenn explique sur RTL pourquoi elle a choisi Johnny Depp

Crédit : Stéphanie Branchu / Why Not Productions

La 76ᵉ édition du Festival de Cannes débute mardi 16 mai. À cette occasion, l’actrice et réalisatrice Maïwenn aura en 1er l’honneur de monter les marches pour présenter hors compétition son nouveau film, Jeanne du Barry, qui raconte le destin hors du commun de cette fille de joie devenue favorite de Louis XV. On la suit des bas-fonds au luxe de Versailles, affrontant les intrigues de la Cour, choquant par ses attitudes qui tranchent avec l’étiquette.

Maïwenn filme tout cela avec faste, dans des décors somptueux et s’offre le rôle de Jeanne du Barry et celui du roi à Johnny Depp. De quoi surprendre. En fait, deux acteurs français ont refusé le projet et la réalisatrice s’est résolue à aller chercher ailleurs.

"J'avais le désir de le faire avec un acteur français, ça ne s'est pas fait pour plein de raison. Puis, il y a eu un deuxième acteur français que j'aimais beaucoup. Ça ne s'est pas fait non plus. Après ces deux là, je n'avais plus envie de faire le film avec un acteur français. Ça ne veut pas dire que je me suis blasée et qu'il n'y a pas d'acteurs français fantastiques. Mais ça réveille une question qui est : où est mon désir ? J'espère que les Français ne m'en voudront pas, mais pour moi, c'est plus important en tant qu'artiste d'écouter un désir plutôt qu'un drapeau", livre-t-elle.



Sans hésitation, son choix s'est tourné vers Johnny Depp (l'interprète du roi), star déchue de Hollywood, après ses déboires judiciaires avec son ex-femme Amber Heard. "Je l'ai proposé à Johnny Depp parce que j'adore cet acteur. Franchement, je ne connais pas d'autre acteur qui puisse le faire et puis on ne va pas se mentir, il a un charisme. Je n'avais rien besoin de lui dire. C'est fantastique pour un metteur en scène de savoir qu'on ne va pas faire grand-chose", confie Maïwenn.

À la fois film d’époque et conte très moderne sur l’ascension d’une femme libre, Jeanne du Barry est présenté à Cannes en avant-première mondiale. Maïwenn se dit impatiente et anxieuse à l’idée de la projection. "Dans le plaisir, il y a toujours l'appréhension qui pointe son nez. C'est une nouvelle expérience, cette fois, je ne suis pas en compétition. Je suis ravie, curieuse. Le film sort en même temps donc ça va me permettre de tourner la page beaucoup plus rapidement que les fois précédentes", poursuit la réalisatrice. Mais c'est vrai que c'est un moment de fête aussi parce que c'est la fin d'une obsession, c'est-à-dire Jeanne, cette aventure".

