publié le 17/02/2021 à 09:35

Montand et Signoret, un couple dans l'Histoire, c'est le titre du livre que publie Benjamin Castaldi aux Éditions du Rocher, ouvrage sous-titré Je vous ai tant aimés. L'animateur de télévision y livre ses souvenirs de ceux qu'il appelle tout simplement "Mémé " et "Montand".

Simone Signoret était la grand-mère de Benjamin Castaldi et Yves Montand était une sorte de grand-père de cœur, après que Simone a divorcé d'Yves Allégret son premier mari. Signoret-Montand, couple phare du spectacle et du cinéma français des années 40 à 80. Ce livre est en deux parties complémentaires. Une première où l'on retrace les débuts d'avant-guerre et sous l'Occupation d'un tandem plutôt insouciant et concerné sur le tard par l'idée de Résistance, ensuite l'arrivée du succès, lui d'abord sur scène, elle très tôt jusqu'aux Oscars en 1960, puis les prises de positions politiques, du communisme militant à la dissidence.

Vient une seconde partie où Benjamin Castaldi naît en 1970 et où il raconte ce couple passé de l'amour fou à la tendresse. Le corps qui se fane et l'engagement pour soigner la détresse pour Signoret, les liaisons et les vies parallèles de Montand. L'appartement Île de la Cité, (la Roulotte), la maison de famille d'Autheuil en Normandie où il grandira.

Un travail intime de mémoire

2021, c'est le centenaire de la naissance de Simone Signoret et Yves Montand, et les 30 ans de sa disparition à lui. Benjamin Castaldi assume la parution du livre à l'occasion de ce double anniversaire mais il voulait aussi réparer comme une injustice à ses yeux. "Ça fait quelques années que je me rends compte à quel point, malheureusement, ils sont un peu restés tanqués dans leur XXe siècle à eux. Quand vous avez moins de 30 ans, Signoret-Montand, la réponse elle est souvent : 'Je ne connais pas'", démarre l'animateur avant de poursuivre : "Je trouve ça très triste, et en même temps quand je réfléchis deux secondes, je me dis : 'Bon, bah c'est vrai, ses films ne sont pas de gros blockbusters, mais elle a quand même eu beaucoup de récompenses'".

Benjamin s'est replongé dans ses souvenirs avec l'aide de Frédéric Masson. Un travail intime de mémoire qu'il veut transmettre à ses 4 fils, pour qu'ils comprennent mieux qui sont cette femme et cet homme omniprésents au domicile familial. "Je suis un peu obsessionnel avec mes grands-parents (...) chez moi j'ai beaucoup de photos, j'ai le César sur la cheminée. Donc, ils [ses enfants] sont un peu dans un mausolée. Ils ont quelques informations, mais ils n'ont pas toute leur histoire", poursuit-il.

Un regard tendre et lucide à partir de ses souvenirs

L'auteur n'élude aucun sujet : l'argent, la griserie de Montand pour le succès, ses infidélités, l'avant et l'après pour la famille de sa liaison avec Marilyn Monroe, la dépression de Simone soignée par la nourriture, l'alcool et l'engagement à gauche. Alors attention, rien de crapoteux, juste le regard tendre mais lucide d'un homme de 50 ans à partir de ses souvenirs d'enfance. "J'ai respecté à la lettre ce que me disait toujours Montand : 'Il ne faut pas sacraliser'. On peut être dans la mémoire et dans le souvenir sans pour autant faire des gens qui sont connus, des gens absolument parfaits", résume encore Benjamin Castaldi.

Dans ce livre, on lit fasciné le récit hallucinant d'un dîner très tendu avec Nikita Khrouchtchev, on balaye l'histoire du music-hall et du cinéma de Paris à New York, de Moscou à Hollywood, on revoit des films devenus des classiques.

Une future adaptation du livre en cours

Figurez-vous que l'animateur et Éric-Emmanuel Schmidt ont mis à profit le premier confinement pour écrire une pièce de théâtre, basée sur l'épisode de l'adultère Hollywoodien d'Yves Montand en 1960 lors du tournage du film de George Cukor, Le milliardaire. Et la rumeur dit que Sophie Marceau pourrait jouer le rôle de Simone Signoret, celui de Marylin revenant à Scarlett Johansson... Prudence et patience donc : rien n'est encore signé. "Je pense que ça va surprendre. C'est un huis clos, c'est un thriller amoureux incroyable. C'est uniquement les quatre mois à Los Angeles (...) je pense qu'on ne s'est pas raté [avec Éric-Emmanuel Schmidt]", confie Benjamin Castaldi.