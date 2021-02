Studios Ghibli : les 21 films à (re)voir pendant les vacances scolaires en VOD

publié le 16/02/2021 à 14:09

D'habitude, les vacances scolaires sont l'occasion d'aller découvrir au cinéma de nouveaux films d'animation qui profitent de ces périodes pour sortir sur nos écrans. Puisque nous en sommes privés jusqu'à nouvel ordre, profitons-en pour revoir de grands classiques.

C'est une grande première en France : les 21 films Ghibli seront disponibles à partir du 17 février à l'achat ou à la location sur vos sites de vidéo à la demande comme Filmotv ou My Canal VOD par exemple. Plus besoin donc de vous abonner à un site de streaming : vous venez, vous consommez, à l'unité ou sur plusieurs films et vous en profitez sans autre engagement.

De Nausicaa de la vallée du vent en 1984 à Souvenirs de Marnie en 2014, ce studio indépendant qui pratique le dessin traditionnel s'est imposé comme le complément idéal et particulier des mastodontes américains de l'animation comme Disney, Pixar et autres Dreamworks.

Le génie d'Isao Takahata et Hayao Myiazaki

À l'origine de Ghibli, deux hommes : Isao Takahata et Hayao Myiazaki, ce dernier étant toujours aux commandes malgré plusieurs annonces de départ en retraite, jusqu'ici toujours et tant mieux, remises à plus tard ! 21 films sont donc sortis de ces studios installés dans la banlieue de Tokyo. Premier coup d'éclat en 1988 avec Mon voisin Totoro. Deux petites filles vont découvrir des créatures fantastiques vivant dans la nature et nouer avec ces Totoros, (sorte de gros lapin qui aurait avalé un ours), des liens d'amitié indestructibles.



> Mon Voisin Totoro bande annonce VF

Toute la mythologie Ghibli est résumée dans ce chef-d'œuvre : les héros des films du studio sont généralement des enfants dont la famille est en péril ou absente, qui se retrouvent livrés à eux-mêmes dans une nature qu'ils connaissent mal ou pas du tout et qui vont être confrontés au surnaturel, aux éléments, à la nature éternelle et aux racines de la culture japonaise.



Nos trois coups de cœurs

Un des sommets de l'animation mondiale : Le voyage de Chihiro, sorti en 2001 : une fillette va partir à la recherche de ses parents, transformés en cochons par une terrible sorcière. Chihiro va découvrir le monde des esprits et l'incroyable établissement de bain traditionnel géré par l'infâme Yubaba. Le voyage de Chihiro, Oscar du meilleur film d'animation 2003, Ours d'Or à Berlin et 1.2 millions d'entrées en France. À revoir également :

> Le Voyage de Chihiro (2001) - Bande annonce HD VOST

Le château ambulant ou Ponyo sur la falaise, mais nous pouvons en fait tous vous les citer, comme Princesse Mononoké, Le tombeau des lucioles ou Le vent se lève sont aussi de véritables splendeurs.

Le studio Ghibli va sortir de l'hibernation ce printemps. L'annonce de la retraite du maître

Miyazaki avait doucement endormi son empire. Il prépare depuis plusieurs années déjà un film baptisé : Comment vivez-vous ?. Et son fils Goro, devrait proposera en avril le 1er film en animation 3D du studio : Aya et la sorcière. Et puis un parc Ghibli doit ouvrir à Nagoya au Japon à l'automne 2022 : on y trouvera des attractions permettant de s'immerger dans l'univers fantastique et poétique de cette entreprise unique au monde.

En attendant : vous pouvez louer ou acheter à partir de demain les 21 films Ghibli sur vos plateformes de VOD habituelles.