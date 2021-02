Le meilleur de Laurent Gerra avec Benjamin Castaldi

publié le 14/02/2021 à 09:09

Notre ami Benjamin Castaldi est actuellement en pleine promotion de son nouveau livre de souvenirs consacré à sa grand-mère Simone Signoret et au père adoptif de sa mère : Yves Montand. Ça ne l’empêche pas bien sûr de travailler pour son partenaire minceur mais cela lui vaut des visites plutôt inattendues.

"Dis donc Benjamin, combien tu vas nous en écrire des livres sur Simone et moi ?" - "Montand a raison, c'est ton troisième bouquin, fiche nous la paix petit con !, s'exclame Simone Signoret. Qu'est-ce qu'il t'a pris de dire partout que j'étais la cocu la plus célèbre du monde ?" - "Tu as entendu petit, au lieu de te filmer les bourrelets avec ta perche à selfie, tu ferais mieux de faire des émissions sur la crise comme moi. 80 briques par émission que je me faisais", rappelle Yves Montand.