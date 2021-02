Paris : la comédienne Melha Bedia victime d'un cambriolage

publié le 16/02/2021 à 00:40

En rentrant à son domicile parisien ce dimanche 14 février, la comédienne Melha Bedia s'est rendue compte que son appartement avait été cambriolé. Elle a alors donné l'alerte et une fois sur place, la police a constaté que la porte avait été forcée et que les voleurs avaient dérobé des bijoux et un téléphone appartenant à l'actrice.

Selon les informations du Parisien, qui relate ce cambriolage, la comédienne de 30 ans a prévenu la police vers 18h30 ce dimanche. Les cambrioleurs, qui auraient agi entre 13 et 16h, auraient neutralisé son chien et dérobé deux montres Rolex d'une valeur de 15.000 et 9.000 euros ainsi qu'un Iphone d'une valeur de 1.200 euros, selon le Parisien.

Deux jours plus tôt, c'est l'appartement parisien de Caroline Margeridon, antiquaire de l'émission à succès "Affaire conclue", qui a été cambriolé pour un préjudice estimé à 500.000 euros.