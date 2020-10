La sortie de "James Bond : No Time To Die" a été repoussée d'un an à cause du coronavirus.

publié le 21/10/2020 à 13:46

Si James Bond : No Time To Die ne sortira finalement au cinéma qu'au printemps 2021 (la date a été reportée d'un an à cause de la pandémie de coronavirus), la production et le casting continuent de faire de la promo. Lee Morrison, coordinateur des cascades du film, a donné une interview dans le dernier numéro du magazine Total Film. Et il a fait une révélation étonnante.

Pour les cascades à moto, Lee Morrison a pris l'habitude depuis des années d'asperger la chaussée de… Coca-Cola. L'objectif est de rendre la surface moins glissante et donc la cascade moins dangereuse. Dans le nouveau James Bond, il a ainsi utilisé 60.000 euros de soda (pour 32.000 litres de boisson) pour un saut périlleux à moto.

"J'ai dépensé près de 60.000 euros pour arroser du Coca-Cola dans tout Matera. J'asperge du Coca-Cola sur des surfaces glissantes depuis très longtemps", a-t-il expliqué à Total Film.

Un aperçu de la cascade est disponible dans la bande-annonce du film. À 2'05 de la vidéo, on peut voir Daniel Craig, ou plutôt sa doublure, rouler à vive allure dans les rues pavées de Matera (ville italienne qui a accueilli une partie du tournage) et prendre son envol avant d'atterrir lourdement sur le parvis d'une église. Frissons garantis.

> Mourir Peut Attendre - Bande annonce 2 VOST [Au cinéma le 11 novembre]