C'est l'un des plus grands films de guerre de l’histoire du 7e art. Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg est sorti en 1998. Une plongée au cœur du débarquement en Normandie en 1944, où des soldats américains ont pour mission de retrouver un soldat dont les trois frères sont morts au combat en l'espace de trois jours.

La Seconde Guerre mondiale est depuis longtemps une source d’inspiration majeure pour celui dont les tout premiers films réalisés à 14 ans étaient des images de combat qui se déroulaient à la fois au sol et dans les airs.

Que ce soit par le prisme de la comédie loufoque avec 1941. Comme toile de fond de la saga d’Indiana Jones. À travers le portrait d’un jeune Britannique (Christian Bale) fait prisonnier dans un camp en Chine dans Empire du soleil. Et puis évidemment avec son grand œuvre, son film tout à la fois le plus grave et le plus personnel, La Liste de Schindler, récompensé en 1995 d’un doublé meilleur film et réalisateur aux Oscars.

Spielberg-Hanks, une collaboration historique

Il faut sauver le soldat Ryan a récolté près de 4 millions et demi d’entrées en France et plus de 481 millions de dollars dans le monde pour un budget de 70 millions, soit le deuxième film américain le plus rentable de l’année 1998. Nommé pour 11 Oscars, il repartira avec 5 statuettes, dont celle du meilleur réalisateur.

Le long-métrage s’inclinera cependant devant Shakespeare in love dans la catégorie meilleur film. Le sens aigu du lobby d’un certain Harvey Weinstein est passé par là. Son art du dénigrement aussi, faisant fuiter des infos sur les prétendues erreurs historiques du travail de Spielberg.

La postérité a depuis remis les choses en place. Et le duo Spielberg-Hanks a poursuivi son travail de mémoire sur la Seconde Guerre mondiale comme producteurs exécutifs de la série Band of Brothers. Une collaboration historique dans tous les sens du terme.



Il faut sauver le soldat Ryan est diffusé le jeudi 14 mai, à 20h50, sur Paris Première.

