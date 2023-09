Grève à Hollywood : comment progressent les négociations avec les scénaristes

454. Tout comprendre à la grève qui paralyse Hollywood et le cinéma américain

Les studios et la WGA, le syndicat des plumes de l'industrie, ont repris leurs pourparlers, mercredi 20 septembre, après presque un mois d'arrêt. Les discussions portent sur le partage des revenus du streaming et sur l'encadrement de l'usage de l'intelligence artificielle.

Selon les observateurs du secteurs, des signes de progrès sont visibles. Les dirigeants de Disney (Bob Iger), Netflix (Ted Sarandos), Warner Bros (David Zaslav) et NBCUniversal (Donna Langley), étaient réunis à la table des négociations, jeudi 22 septembre. Ils devaient également être présents vendredi, selon le magazine spécialisé Deadline.

Autre signe encourageant, la WGA et le patronat, représenté par l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), ont publié un communiqué commun mercredi soir pour annoncer la prolongation des pourparlers. Cette approche inhabituelle laisse espérer qu'un accord soit imminent, selon de nombreux observateurs.



Les revendications des scénaristes et des acteurs

Après 144 jours de grève qui ont quasiment mis l'industrie à l'arrêt, le fossé semble se réduire. Depuis mi-juillet, les acteurs sont aussi en grève, ce qui paralyse l'immense majorité de la production de films et de séries télévisées aux États-Unis.

Scénaristes et acteurs souhaitent gagner plus d'argent lorsqu'un de leurs films est une réussite sur une plateforme de streaming, au lieu de recevoir un paiement forfaitaire, généralement assez faible, quelle que soit la popularité du programme. Ils demandent également des garanties concernant l'usage de l'intelligence artificielle.

Les acteurs craignent de voir leur image ou leur voix clonée, tandis que les scénaristes craignent que l'IA puisse être utilisée pour des scripts et qu'ils soient moins payés, ou que leurs scénarios servent à entraîner des robots. Même en cas d'accord entre studios et scénaristes, les acteurs resteraient en grève.

