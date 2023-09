Grève à Hollywood : pourquoi Netflix, Disney+ et Prime Video sont pointés du doigt

Cela fait maintenant quatre mois qu'une grève historique paralyse Hollywood. Depuis le 2 mai 2023, des milliers de scénaristes de télé et de cinéma américains ont cessé le travail après l'échec des négociations avec les principaux studios et plateformes. Ils réclament une hausse de leur rémunération.

Par conséquent, les émissions à succès comme les Late Shows ne sont plus diffusées (Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, Seth Meyers et John Oliver ont d'ailleurs apporté leur soutien aux grévistes avec un podcast intitulé Strike Force Five). De nombreuses séries et films, dont la sortie était prévue cette année, sont retardés.

Sur le banc des accusés, on retrouve en première ligne les géants du streaming. La raison ? La rémunération fixe, car peu importe le succès du long-métrage ou de la série qui sera vendue et diffusée sur les plateformes, l'acteur et le scénariste obtiendront la même gratification. De l'autre côté, Netflix, Prime Video, Disney + justifient cela par l'augmentation des coûts de production, mais ils ne donnent aucun chiffre.



Des rémunérations trop faibles

Stéphane Boudsocq donne l'exemple de Kimiko Glenn, l'une des actrices de Orange is the New Black, série Netflix diffusée dans le monde entier. La comédienne a dévoilé sur TikTok son relevé de droits sur l'exploitation de la fiction à l'étranger qui s'élève à seulement 27 dollars !

Jusqu'à présent, les acteurs vivaient de ces revenus additionnels liés au nombre de streaming. "Il faut préciser que 86% des travailleurs à Hollywood ont des revenus inférieurs à 26.500 dollars, soit 24.000 euros par an. On ne parle pas que de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et de Julia Roberts", explique Anthony Martin.

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au jeudi, un journaliste de la rédaction de RTL revient sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et le vendredi, c'est Focus Culture avec Anthony Martin et l'équipe de Laissez-vous tenter. Et chaque dimanche, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donne la parole à ceux qui la font.