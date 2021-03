publié le 01/03/2021 à 12:40

C'est une cérémonie entièrement à distance avec deux maîtresses de cérémonie réunies par la magie de la technologie devant un public de soignants et de sauveteurs qui s'est tenue dans la nuit du 18 février au 1er mars 2021. Des Golden Globes singuliers, à l'image de la période toujours marquée par la pandémie.

Malgré les circonstances, le défi technique et l'absence de tapis rouge et de comédiens sous l'emprise du champagne, "the show must go on". Le palmarès a sacré le meilleur du cinéma et des séries télé. Des récompenses bien méritées pour ces longs-métrages et ces épisodes qui font tenir une bonne partie du monde toujours confiné. Humour piquant, discours engagés, problèmes techniques... Voici les meilleurs moments de cette cérémonie des Golden Globes 2021 :

1- Qui a gagné ? Les Golden Globes sont avant tout une cérémonie qui vient récompenser des programmes télévisés et des films. Avant toute chose, vous pouvez retrouver les informations indispensables de cette soirée, c'est-à-dire les nominations et les vainqueurs de cette année, dans notre palmarès complet. De quoi repérer les films et les séries que vous ne devez pas manquer.



2- Jodie Foster embrasse son épouse Alexandra Hediso. Accompagnée de sa femme Alexandra Hedison et de leur chien, l'actrice Jodie Foster a reçu une nouvelle récompense pour le film Désigné coupable (The Mauritanian). Visiblement très surprise, l'actrice qui a commencé sa carrière à l'âge de 6 ans à la télévision avant d'être révélée par Taxi Driver, a tendrement embrassé sa photographe d'épouse assise à ses côtés dans leur salon, vidéo-conférence de pandémie oblige. "Je n'aurais jamais cru être encore ici ! J'aime ma femme, merci Alex ! Ziggy [leur chien] et Aaron Rodgers [joueur de foot américain fiancé à la co-star de Foster, Shailene Woodley]. Un geste tendre qui est aussi très fort politiquement et symboliquement pour l'actrice et la visibilité des lesbiennes.

Jodie Foster wins the award for Best Supporting Actress in a Motion Picture at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/UZlX7q7lu3 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

3- Les larmes de Taylor Simone Ledward. C'est dans un discours bref mais chargé en émotion que la veuve de l'acteur Chadwick Boseman, a pris la parole en lieu et place de la star de Black Panther, disparue en août 2020. Chadwick Boseman recevait un prix pour son rôle dans Ma Rainey’s Black Bottom. L'occasion de trouver les mots de son mari devenu icône et de remercier les artistes afro-américains qui ont travaillé sur ce film.

4- Zoom vient embêter l'acteur Daniel Kaluuya. On ne gagne pas un Golden Globe tous les jours et être empêché de faire son discours est un cauchemar pour tous les acteurs. L'acteur britannique Daniel Kaluuya a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour Judas and the Black Messiah de Shaka King ce 1er mars 2021. Mais, coronavirus oblige, c'est par visio-conférence sur Zoom, que l'acteur a fait son discours de remerciement. Daniel Kaluuya a commencé à dire toute son émotion... alors que son micro était coupé. Rapidement interrompu par la réalisation de la soirée, l'actrice Laura Dern, qui était sur scène s'est excusée pour les difficultés techniques, avant de quitter la scène. Mais heureusement pour Daniel Kaluuya, il a réussi a rétablir la connexion de justesse !

5 - Emma Corrin rend hommage à Lady Di. Très émue, l'actrice de 25 ans n'a pas oublié de remercier celle qu'elle incarne à l'écran dans la dernière saison très réussie de The Crown. Emma Corrin a salué la mémoire de la princesse de Galles, décédée en 1997 dans un accident de la route à Paris. "Je voudrais remercier la princesse Diana qui m'a appris la compassion et l'empathie au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Au nom de tous ceux qui se souviennent d'elle avec affection et passion, merci !", a-t-elle déclaré.

6 - Le sketch de Tina Fey et d'Amy Poelher réunies par la magie du montage. Les deux stars de la comédie était là une nouvelle fois pour mettre de l'humour dans une soirée très particulière et s'adonner à leur activité favorite : égratigner les stars d'Hollywood. On ne se lasse pas du spectacle qui, d'habitude, est amplifié par les regards médusés (et amusés pour celles et ceux avec un bon sens de l'humour) des acteurs, réalisateurs et producteurs présents. Les deux comédiennes ont notamment fait référence au manque de diversité de l'Hollywood Foreign Press Association qui ne compte aucune personne noire.

Hosts Amy Poehler and Tina fey kick off the 2021 #GoldenGlobes pic.twitter.com/WiZypofugT — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

7 - Le discours très engagé de Jane Fonda. Même si son meilleur ennemi Donald Trump n'est plus à la Maison blanche, l'actrice n'a pas abandonné son discours politique. La diversité, l'égalité des chances et l'utilité de la culture pour ouvrir les esprits de chacun étaient au cœur de ce court monologue inspirant.

"Faisons tous un effort pour que toutes les histoires aient une chance d'être vues et entendues." Jane Fonda reçoit le Cecil B. DeMille Award aux #GoldenGlobes pic.twitter.com/MI35Ehd27U — CANAL+ (@canalplus) March 1, 2021