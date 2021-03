publié le 01/03/2021 à 08:14

Il fallait bien que ça arrive et c'est tombé sur lui. L'acteur britannique Daniel Kaluuya révélé pour son rôle dans le génial Get Out a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour Judas and the Black Messiah de Shaka King ce 1er mars 2021. Mais, coronavirus oblige, c'est par visio-conférence sur la désormais très célèbre plateforme Zoom, que l'acteur a fait son discours de remerciement. Ou, du moins, a essayé.

Daniel Kaluuya a commencé à dire toute son émotion... alors que son micro était coupé. Un numéro de mime impromptu qui évoquera très certainement des souvenirs à tous les salariés confrontés aux réunions en visio-conférence depuis maintenant plus d'un an. Rapidement interrompu, l'actrice Laura Dern, qui a annoncé son nom sur la scène des Golden Globes, s'est excusée pour les difficultés techniques, avant de le congratuler une dernière fois et de quitter la scène.

Mais, heureusement pour l'acteur aperçu aussi dans Black Panther, son équipe (ou lui-même) a réussi à rétablir le micro afin que ce moment parfois unique dans la vie d'un acteur ne soit pas gâché. "Est-ce que je suis à l'antenne ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ?!", répétait l'acteur entre amusement et fébrilité. "Je veux remercier ma mère, ma sœur et ma nièce et mes amis. Je veux remercier notre chef Shaka King car ça demande de grands efforts pour monter un film (...). Je veux remercier les autres membres du cast et notre équipe à Cleveland", a-t-il égrainé avant de saluer la mémoire et l'action de Fred Hampton militant politique afro-américain et membre du Black Panther Party qu'il incarne à l'écran.

Daniel Kaluuya wins the award for Best Performance by an Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture at The #GoldenGlobes. pic.twitter.com/3xHF3KRccm — NBC Entertainment (@nbc) March 1, 2021