Golden Globes 2021 : Emma Corrin rend hommage à la "compassion" de Lady Di

publié le 01/03/2021

Elle est le nouveau visage de la plus magnétique des princesses de l'histoire moderne et son talent d'actrice vient d'être récompensé. Emma Corrin, encore inconnue du grand public avant d'incarner Diana Spencer dans la série The Crown de Netflix, a été sacrée meilleure actrice dans une série dramatique à 25 ans seulement. Pas de jaloux dans ce couple, son partenaire à l'écran, Josh O'Connor, qui joue le prince Charles a lui aussi reçu le Golden Globe du meilleur acteur dans une série dramatique.

Après avoir été très centrée sur la reine Elizabeth lors des trois premières saisons, The Crown s'est s'intéressé au couple mythique formé par Charles et Diana. Les nouveaux personnages, venus éclipser la reine, ont tous été récompensés à l'instar de Gillian Anderson qui incarne la Dame de fer, Margaret Thatcher.

En recevant son prix, Emma Corrin a remercié Diana, décédée en 1997 dans un accident de la route à Paris. "Je voudrais remercier la princesse Diana qui m'a appris la compassion et l'empathie au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Au nom de tous ceux qui se souviennent d'elle avec affection et passion, merci !", a-t-elle déclaré par visio-conférence, coronavirus oblige.

L'émotion d'Emma Corrin qui remporte le #GoldenGlobes de meilleure actrice dans une série dramatique pour le rôle de Diana dans #TheCrown pic.twitter.com/Mg2iwe6eJ5 — CANAL+ Séries (@CanalplusSeries) March 1, 2021

Cette nouvelle saison, l'avant-dernière de la série, a suscité la controverse au Royaume-Uni, plusieurs observateurs lui reprochant d'avoir pris trop de liberté avec la réalité historique. De nombreux chroniqueurs royaux ont estimé que le créateur de The Crown, Peter Morgan, avait notamment présenté une image manichéenne du couple formé par Charles et Diana, avec le prince de Galles en égoïste infidèle, et Diana en jeune épouse fragile, délaissée et humiliée.

The Crown l'a emporté dans toutes les catégories où elle était nommée, ayant bénéficié d'une double nomination pour la meilleure actrice dans une série dramatique (Olivia Colman en reine Elizabeth était aussi en lice) et meilleur second rôle féminin (Helena Bonham Carter, pour son incarnation de la princesse Margaret). La série avait déjà glané deux Golden Globes pour sa première saison, dont celui de la meilleure série dramatique, et un autre pour la troisième.