Quand Nino Ferrer chantait "Giorgia On My Mind" de Ray Charles

Quand Nino Ferrer chante "Giorgia On My Mind" de Ray Charles

publié le 01/03/2021 à 11:34

Avant de connaître un immense succès avec ses tubes Mirza, Le Téléfon ou Oh Hé Hein Bon, Nino Ferrer faisait partie d’un groupe qui au début des années 60 accompagnait des jazzmen dans les clubs… Il était dans l’ombre et, avec l’argent de ses cachets, il se payait des séances en studio au cours desquelles il devenait chanteur. Il interprétait des standards américains : My Funny Valentine, Stardust, ou encore It’s A Man’s Man’s Man's World qu’il a adapté plus tard…

Pour ces enregistrements, que Nino Ferrer faisait graver sur vinyle, il était accompagné par trois chanteuses classiques, un bassiste, et un pianiste qui est devenu par la suite le réalisateur de ses plus grandes chansons. Ainsi en 1962, Nino Ferrer a enregistré sa reprise de la chanson Georgia On My Mind, immortalisée par Ray Charles deux ans plus tôt… On trouve cette version dans le disque rare Nino Swingue sortie en 2013, disque qui dévoilait les maquettes enregistrées par Nino Ferrer au tout début des années 60.