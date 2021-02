publié le 28/02/2021 à 09:10

Nous ne sommes pas encore prêts à sortir tard le soir dans les bars et les restaurants et nos écrans vont encore rester pour de longues semaines nos seules fenêtres vers le monde extérieur après 18 heures. Raison de plus pour se réjouir en voyant les nouveaux programmes qui débarquent en ce mois de mars 2021 sur la plateforme Netflix.

Un mois particulièrement riche pour les amateurs d'animation japonaise puisqu'un grand nom fait son retour : L'Attaque des Titans dont la première partie de la troisième saison arrive sur Netflix.

Les cinéphiles seront aussi ravis de découvrir ou redécouvrir des classiques d'hier et d'aujourd'hui avec l'arrivée des Affranchis de Martin Scorsese ou encore de Call Me By Your Name de Luca Guadagnino avec Timothée Chalamet. Une flopée de séries et de documentaires vont aussi arriver tout comme une émission avec des marionnettes sur la nourriture présentée par Michelle Obama. Ça, vous ne l'aviez pas vu venir...

Séries et animés

Bombay Begums

Date : 08/03

Des salles de réunion aux marges de la société, cinq femmes ambitieuses de milieux différents évoluent dans le Mumbai moderne au gré de rêves, de désirs et de déceptions.



La Péniche

Date : 09/03

Les musiciens et amis Fynn Kliemann et Olli Schulz passent deux années difficiles à essayer de donner une nouvelle vie à la péniche du défunt chanteur Gunter Gabriel.

> Caïd | Bande-Annonce Officielle | Netflix France

Caïd

Date : 10/03

Cette série raconte l'histoire d'un réalisateur et de son caméraman, envoyés tourner un clip de rap au cœur des cités du sud de la France, qui se retrouvent embarqués malgré eux dans une guerre des gangs.

Sky Rojo

Date : 19/03

Avec les lieutenants de leur proxénète aux trousses, trois femmes assoiffées de liberté embarquent dans une aventure effrénée. Par les créateurs de La casa de Papel.



Les Irréguliers de Baker Street

Date : 26/03

Dans le Londres du XIXe siècle, une petite bande de marginaux résout des crimes surnaturels sous les ordres du Dr Watson et de son intrigant partenaire, Sherlock Holmes.

> Gaufrette et Mochi | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Gaufrette et Mochi

Date : 16/03

Les marionnettes Gaufrette et Mochi explorent le monde pour assouvir leur curiosité de cuisine et de culture, tout en découvrant des ingrédients de tous horizons.

Mais aussi : Le Mariage ou la Maison, The One, Paradise Police, etc...

Films et documentaires

Moxie

Date : 03/03

Inspirée par le passé rebelle de sa mère et une nouvelle amie, une ado timide de 16 ans publie une revue anonyme dénonçant le sexisme dans son établissement scolaire. Un film réalisé par la reine de la comédie Amy Poehler avec Hadley Robinson, Amy Poehler, Josephine Langford et Patrick Schwarzenegger.



Les affranchis (Goodfellas)

Date : 01/03

Adolescent dans les années 50, Henry Hill a toujours voulu devenir gangster. Lorsqu'il rencontre Jimmy Conway qui le prend sous son aile, il a l'occasion de réaliser son rêve. Jusqu'à ce que son implication dans le trafic de drogue le fasse plonger. Classique réalisé par Martin Scorsese avec Ray Liotta, Robert De Niro et Joe Pesci.



Sentinelle

Date : 05/03

De retour à Nice après une mission traumatisante, une soldate d'élite n'hésite pas à utiliser ses talents meurtriers pour traquer l'agresseur de sa sœur.

> Call Me By Your Name | Official Trailer HD (2017)

Call Me By Your Name

Date :04/03

Au cours de l'été 1983, dans la campagne italienne, le jeune Elio tisse un lien puissant avec Oliver, le charismatique assistant de recherche américain venu travailler avec son père. Une histoire d'amour lumineuse et bouleversante réalisée par Luca Guadagnino avec Timothée Chalamet et Armie Hammer.



Du côté des documentaires : ARASHI's Diary -Voyage- ép. 24, Biggie : I Got a Story to Tell, Trahison Chez les Mormons : Le Faussaire Assassin, Nevenka Fernández Brise le Silence, Last Chance U: Basketball, Varsity Blues : Le Scandale des Admissions Universitaires, Seaspirary : La Pêche en Question.

Animés

Kingdom (saison 2)

Date : 01/03

Lors de la période des Royaumes combattants, le jeune orphelin Shin fait la promesse d'aider le roi Zheng de Qin pour unifier la Chine et devient général lui-même.



Pacific Rim: The Black

Date : 04/03

Dans une Australie ravagée par les Kaijus, deux ados cherchent leurs parents à bord d'un jaeger, croisant de nombreux personnages et créatures plus ou moins sordides.



B: The Beginning (Saison 2 : Succession)

Date : 18/03

Lorsque Keith est enlevé et qu'un ancien ami de Koku refait surface, le tueur B revient. Tous se retrouvent au sein d'une conspiration qui implique la couronne.



Dota: Dragon’s Blood

Date : 25/03

Après avoir croisé la route d'un Eldwurm et d'une princesse en mission, un Chevalier Dragon se voit concerné par des événements dont il n'aurait jamais imaginé l'ampleur.

> L'Attaque des Titans Saison 3 | Trailer officiel [VOSTFR]

Mais aussi : L'Attaque des Titans (saison 3, partie 1), Chappelle's Show (saisons 1 et 2), etc.