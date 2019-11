publié le 13/11/2019 à 14:55

On ne présente plus cette série culte. 50 millions de téléspectateurs ont suivi les aventures de Rachel, Monica, Joey, Ross, Phoebe, Chandler et Ross dans Friends, durant 236 épisodes entre 1994 et 2004 sur NBC.

Friends, véritable phénomène, est désormais ancré dans la culture pop. Quinze ans plus tard, les fans - et les acteurs - ne sont pas prêt de tourner la page et espèrent désespérément un retour de leurs personnages préférés.

Selon les informations du Hollywood Reporter, leur volonté va sans doute être comblée. En effet, Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) et David Schwimmer (Ross) sont toutes et tous en pleine négociation pour le grand retour de la série, le temps d'une émission spéciale.

Le script n'est, pour l'instant, pas encore écrit. Mais les créateurs de la série, David Crane et Marta Kauffman, seront de la partie. Comme le rapporte Hollywood Reporter, le challenge le plus grand sera de coordonner les emplois du temps de chacun. Si le projet se concrétise, on pourra retrouver les six amis new-yorkais sur le site de streaming HBO Max.

En attendant, Friends et son Central Perk est toujours disponible sur Netflix.