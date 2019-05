publié le 04/05/2019 à 16:37

La série planétaire est culte. Mais Friends n'est pas pour autant exempt de critiques sur les blagues qu'elle véhicule, notamment homophobes. Interviewée par USA Today, Marta Kauffman, l'une des créatrice de la série, a exprimé des regrets concernant certaines blagues présentes dans la sitcom américaine, comme l'a noté le HuffPost vendredi 3 mai.



"À chaque fois que je regarde une épisode, il y a quelque chose que j'aimerais pouvoir changer", a déclaré Martina Kauffmann, selon Première. "Je pense que nous n'avions pas les connaissances sur les personnes transgenres à l'époque, donc je ne suis pas sûre d'avoir utilisé les termes appropriés", a-t-elle observé. Elle ajoute : "Je ne sais pas si je connaissais tous ces termes à l'époque. C'est mon plus grand regret je pense."

Dans son interview à USA Today, Marta Kauffman mentionne notamment le personnage du père transgenre de Chandler, une drag-queen de Las Vegas. "Au cours de la série, ce dernier refuse par exemple d'utiliser le nouveau nom de son père, Helena", précise la co-créatrice de cette série particulièrement populaire lors de sa diffusion sur la chaîne américaine NBC de 1994 à 2004.

Des critiques amplifiées par l'arrivée sur Netflix

La scénariste et productrice américaine évoque également dans son interview l'épisode de la saison 8 Celui qui faisait courir la rumeur, avec Brad Pitt. Ce dernier incarne Will, un ancien camarade de Rachel, Monica et Ross. Au cours de cet épisode, on apprend que Will et Ross avaient lancé une rumeur selon laquelle Rachel était née "hermaphrodite". "Je ne referais pas ce truc 'hermaphrodite' aujourd'hui si je devais refaire cet épisode", affirme Marta Kauffman.



Depuis l'arrivée de Friends sur Netflix, en 2017, de nombreux spectateurs ont critiqué une série perçue par certaines personnes de la jeune génération comme sexiste, homophobe, transphobe, grossophobe et ne représentant pas la diversité de la société.